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19 минут назад
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Ограничения работы «наливаек» коснутся коснуться более 80 предпринимателей

Придется думать над тем, как перестроить бизнес владельцам еще полусотни точек общепита. Варианты «ребрендинга» готовы предложить  центр «Мой бизнес» и Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Тему «наливаек» вице-губернатор Сергей Курбатов поднял во время пресс-конференции. Новый закон, принятый по инициативе губернатора, вступает в силу 1 марта 2025 года.

До начала действия закона владельцы такого бизнеса должны определиться, что у них за предприятие. Если магазин розничной торговли пивом, и он находится в жилом доме,  то придется продавать алкоголь только  в заводской упаковке. Заведения общепита- кафе, бары и буфеты  с отдельной кухней площадью не менее 10 кв. м. и как минимум 20-ю посадочными местами могут продавать алкоголь с восьми утра до одиннадцати вечера, если они находятся в жилом доме,  и с восьми утра до двух ночи, если располагаются  на прилегающей к многоквартирным домам территории. Что считать прилегающей к таким домам территорией, должны в будущем определить муниципалитеты.
 
— Я еще раз подчеркну, если бизнес — продажа пива на розлив, то она должна осуществляться в отдельно стоящих помещениях, они останутся на рынке. Если — заведение общепита, то давайте будем честны — это должно быть заведение со столами, куда люди приходят и потребляют пищу и алкоголь цивилизованно, — сказал вице-губернатор.

В правительстве области понимают, что какой-то части предпринимателей придется  изменить вид деятельности.  В Липецкой области не подходят под требования нового закона 86 заведений, где продают пиво на розлив, и около 50 точек общепита. Центр «Мой бизнес», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства готовы оказать поддержку тем, кто решит перепрофилировать бизнес. \

Уход этих заведений не окажет существенного влияния на бюджет Липецкой области. 

Еще одна тема, которую затронул Сергей Курбатов — туризм. В 2024 году область посетили на 10% больше гостей, чем в  2023 году: только за 10 месяцев — 981 тысяча человек. Туристы активнее приезжали в  Елец. Найден инвестор для обновления гостиницы «Елец», появились желающие открыть отели-бутики в исторических зданиях древнего города. В Задонском районе выделено несколько земельных участков под строительство гостиниц.  

В регионе возлагают надежды на предприятия сферы креативной экономики.  Под ними понимаются народно-художественные промыслы, производство сувениров, одежды, работа с информационными технологиями.  Креативным бизнесом из 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса заняты чуть более 1,5 тысяч. Им помогает Центр поддержки креативных индустрий. 
      
— Мы ни в коем случае не  говорим, что креативная индустрия наша прорывная история. Но она — способ удержать в регионе талантливых и ярких людей. А в дальнейшем, когда этот бизнес будет масштабироваться, мы рассчитываем на определенные налоговые поступления.  Не мог обойти Сергей Курбатов и задачи в области искусственного интеллекта. 

— По поручению губернатора — ключевая задача следующего года — развитие в области искусственного интеллекта. Он уже решает самые разные задачи: помогает записаться к врачу, выступает вторым мнением в постановке медицинских диагнозов, берет на себя часть нагрузки ЕДС в пиковые дни. Ждем ряд новых проектов, которые помогут качественнее оказывать услуги жителям области и помогут нам сократить издержки, — пояснил Сергей Курбатов. — Искусственный интеллект — не панацея, но он ускоряет процессы.

По оценке Сергея Курбатова, Липецкая область адаптировалась к санкциям, которые конечно же влияют на экономику, но сдерживают развитие региона больше не они, а недостаток кадров.

наливайки
туризм
Сергей Курбатов
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Народ
7 минут назад
пусть переименуются в "Соки-воды"
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Кадр
9 минут назад
Ребята,а вы в курсе,что на приток в регион кадров как раз таки влияет большое количество пивняков(особенно круглосуточных) и прочих кафешек,в которых алкоголь льется рекой. Людям всю жизнь нужно было хлеба и зрелищ,а вы хотите своими законами из Липецка пионерлагерь сделать) Смотрите,а то последние зумера в Воронеж уедут,где можно нажраться почти на каждом шагу,и тогда хана области
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Люба
2 минуты назад
Всех алкоголиков за 101 км. от Липецкой области.
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