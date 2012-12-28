ОЭЗ «Липецк» вновь признана лучшей в стране

Лучшей экономической зоной промышленно-производственного типа страны признана ОЭЗ «Липецк». Этот статус она получает во второй раз с 2022 года.





В VIII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России первое место в категории ОЭЗ промышленно-производственного типа заняла липецкая площадка. Рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России.«Особая экономическая зона «Липецк» — это не просто территория с льготными условиями для бизнеса. Это мощный инструмент для развития экономики и промышленности региона, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Это передовые технологии и инновации, которые позволяют предприятиям быть конкурентоспособными на мировом уровне. Мы расширяем сотрудничество с инвесторами в плане подготовки кадров. Ряд резидентов вкладывается в развитие материальной базы наших колледжей и техникумов, а мы в свою очередь меняем образовательные программы под запросы предприятий. Молодые специалисты получают гарантированное трудоустройство и достойную оплату труда», — заявилгубернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Второе место в категории экономических зон промышленно-производственного типа заняла ОЭЗ «Алабуга», третье место у «ОЭЗ Тольятти». Ключевыми факторами при составлении рейтинга стали инвестиционная привлекательность региона, благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная активность резидентов, земельные ресурсы и объекты капитального строительства, информационная открытость, глобальные экономические вызовы. Впервые в этом году в критерии оценки было добавлено наличие промышленного туристического маршрута в ОЭЗ.По данным на декабрь 2024 года, в особой экономической зоне «Липецк» 63 резидента, 106 млрд рублей освоенных инвестиций, 222 млрд рублей заявленных инвестиций. Создано более 5 600 рабочих мест. В этом году в ОЭЗ пришли семь новых резидентов. Среди выполненных задач уходящего года — открытие третьей площадки экономической зоны в Липецке на территории бывшего тракторного завода. Кроме того, в начале года на Елецком участке зоны открыт завод «Петэксперт» по изготовлению кормов для собак и кошек. Совокупный объем инвестиций в производство составил почти 4 млрд рублей.На площадках ОЭЗ идёт строительство шести заводов, ведутся работы по расширению производств четырёх действующих предприятий. Одним из перспективных направлений в развитии особой экономической зоны является возведение готовых помещений с последующим предоставлением в аренду или продажей резидентам. В связи с этим ОЭЗ «Липецк» строит на своей территории индустриальный парк. Это новая универсальная площадка в 50 тысяч квадратных метров с производственно-складскими помещениями и необходимой инфраструктурой. Такой формат востребован небольшими компаниями и предприятиями, которые не готовы тратиться на строительство собственного завода.