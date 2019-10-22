В России
сегодня, 14:24
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Спасатели обнаружили тела еще двух человек
Тела еще двух пропавших без вести нашли в зоне затопления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России. До этого сообщалось о 15 погибших и пяти пропавших без вести. Сейчас подтверждена гибель 17 человек, местонахождение еще троих остается неизвестным.
ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром: затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия.
СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы потока разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.
Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы. Их отправили под арест на два месяца. Уголовное дело, открытое после ЧП, передано в главк СК России.
ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром: затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия.
СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы потока разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.
Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы. Их отправили под арест на два месяца. Уголовное дело, открытое после ЧП, передано в главк СК России.