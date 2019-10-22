Долги «Липецкой ипотечной корпорации» приближаются к 1 млрд рублей

На розыск имущества компании-банкрота и его продажу отвели почти год.

На 18 августа 2020 года запланировано судебное заседание по отчету конкурсного управляющего «Липецкой ипотечной корпорации». Управляющему дали почти год на то, чтобы разыскать активы банкрота, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу. Эти активы — обычно долговые обязательства, технику и недвижимость — реализуют с торгов, а полученными деньгами постараются покрыть требования кредиторов. Пока идет разбирательство по банкротству, «ЛИК» постепенно теряет свое имущество: что-то за нарушение договоров аренды забрали чиновники, что-то — обращено на взыскание приставами. Опись активов пока не проводилась.



Сейчас в дело о банкротстве «ЛИК» вступили уже 116 кредиторов. Большая часть из них — это дольщики или индивидуальные предприниматели, редко их требования к «ЛИК» превышают 1,5 млн рублей. Куда большие суммы с компании-банкрота хотят взыскать организации. Конкурсный управляющий по банкротству «ЛИКа» сообщил о том, что на прошлой неделе свои требования к ипотечной корпорации заявили сразу 12 кредиторов. И суммы долгов поражают. Так, достраивающий дома дольщиков «Орелстрой» требует 271 млн рублей, «Сбербанк» - 356,5 млн рублей, «Тербунский гончар» - 129 млн рублей, управление государственной экспертизы — 76 млн рублей, «Квадра» - 33,7 млн рублей, «Липецкфармация» - 2,7 млн рублей. Ранее свои требования к бывшему деловому партнеру заявили строительная компания «Велес» (36,3 млн рублей), управление имущественных и земельных отношений Липецкой области (39,6 млн рублей), ЛГЭК (15,3 млн рублей), ООО «Строительная компания Университетская» (12,7 млн рублей). Кроме того, дело «ЛИКа» обрастает долгами перед дольщиками. Обычно их требования не превышают 1 млн рублей. Приблизительная общая сумма выставленных ипотечной корпорации счетов достигает 1 млрд рублей.



- Конечно, такие крупные должники — это всегда резонансные дела по банкротству. Но объем требований в 1 млрд рублей за последние годы — не редкость, - сообщили GOROD48 в Арбитражном суде Липецкой области. - Так, сумма требований к «ПланетаСтрой» («Уютерра») составила около 3 млрд рублей, к автосалонам «Модус Л» и «Модус-Липецк» - 2 млрд и 1,5 млрд рублей, соответственно. Компании «Автоскаут» и единая диспетчерская служба задолжали приблизительно по 1 млрд рублей.



Арбитражный управляющий «ЛИКа» уже взялся за розыск активов компании и отмену подозрительных сделок. Так, специалист решил оспорить договора, заключенные сыном бывшего директором «ЛИКа», сейчас — обвиняемым в коммерческом подкупе Валерием Клевцовым, Дмитрием. Управляющий считает, что «Липецкая ипотечная корпорация» себе в убыток проводила с ним взаимозачеты, заключала договора о долевом строительстве, а также кредитовалась у сына своего же директора. Суммы сделок пока не оглашаются.



АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. «АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке.



Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывал в Москве. Суд над экс-депутатом в закрытом режиме идет в Воронеже. В конце августа 2019 года суд признал «ЛИК» банкротом. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре прошлого года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Среди учредителей этой организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет). К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», который перекупил право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК».