В Липецке исправны лишь 70% общедомовых приборов учета тепла

В первые три дня после начала отопительного сезона на холодные батареи в Госжилинспекцию поступило 510 устных жалоб горожан и 250 - письменных.

Сегодня председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова рассказала членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета о готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период.



Чиновница сообщила депутатам ту информацию, с которой не раз уже ранее выступала перед разными аудиториями. В горсовете узнали, что во время гидравлических испытаний тепловых сетей филиалом «ПАО Квадра»-«Липецкая генерация» и АО «ЛГЭК» было выявлено 1386 порывов, которые устранены. В ходе подготовки к отопительному сезону ЛГЭК и «Квадра» отремонтировали 13,8 км тепловых сетей, шесть центральных тепловых пунктов, провели ревизию оборудования 30 котельных. 18 сентября на совещании по подготовке города к отопительному сезону в мэрии были названы ровно те же цифры. Можно ли считать, что ресурсоснабжающие организации ничего не делали целый месяц и сорвали свои же планы ремонтов, согласно которым они обязались отремонтировать 19 км теплосетей и 37 котельных?



Также Юлия Кабанцова еще раз повторила данные месячной давности о подготовке к зиме жилого фонда, которые департаменту ЖКХ довели управляющие компании (можно ли верить их отчетности?). «Управляшки» сообщили о потраченных на ремонт 107 млн рублей. Весной, летом и в сентябре УК будто бы отремонтировали свыше 43 тысяч погонных метров внутридомовых трубопроводов систем отопления и около 105 тысяч квадратных метров кровли, замазали 33 тысячи погонных метров межпанельных швов, отревизировали 50 тысяч задвижек и кранов на запорной арматуре, остеклили три тысячи квадратных метров оконных проемов.



С 26 сентября в Липецке начат отопительный период для всех категорий потребителей. Заявки граждан стали поступать по истечению трехдневного срока регулировки подачи тепла населению. 147 жалоб горожан поступили на «горячую линию» Липецкого горсовета. Все эти жалобы были переданы в департамент ЖКХ мэрии, оттуда - в управляющие организации. В госжилинспекцию в первые три дня после начала отопительного сезона на холодные батареи поступило 510 жалоб по телефонам и 250 - на бумаге. Спустя три дня количество жалоб сошло на нет.



Представителям «Квадры» и ЛГЭКа было нечего добавить к словам Юлии Кабанцовой.



- Улица Чапаева, 2. Батареи ледяные, - сообщила депутат Алина Старцева.



Юлия Кабанцова заверила депутата, что жалоба граждан будет взята на контроль.



Также в ответ на вопрос первого вице-спикера Федора Жигарова чиновница сообщила, что в Липецке в этом году смонтированы 20 автоматизированных тепловых пунктов в жилых домах.



- А сколько нужно? - задал еще один вопрос Федор Жигаров.



Юлия Кабанцова ответила, что в Липецке с АТП уже 557 многоквартирных домов. Она хотела бы видеть оборудованными такими пунктами, как минимум, еще 400 домов. Монтаж автоматизированных тепловых пунктов, кстати, может быть включен в перечень работ по капремонтам. Но для этого нужно согласие собственников жилых помещений.



Кстати, в Липецке исправны лишь 70% общедомовых приборов учета тепла. И на этот неприятный факт обратила внимание чиновников депутат Людмила Яськова.



Также Юлия Кабанцова сообщила депутатам, что в следующем году компания «Квадра» по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной будет участвовать в промывке систем отопления многоквартирных домов в Липецке (напомним, что в сентябре руководитель липецкого филиала этой компании Алексей Курило заявил, что в городе к зиме готовы только 139 многоквартирных домов, системы отопления в которых промывали специалисты компании).

