Липчанка вихрем ворвалась в элиту мирового дзюдо: в Кубке мира она побеждала только досрочно

Это первый серьезный успех вчерашней юниорки на взрослом уровне.

21-летняя Светлана Воронина из Липецка стала победительницей этапа Кубка мира по дзюдо в испанском Малаге.

В Испании воспитанница областной комплексной СШОР показала настоящий «ураган на татами»: она выиграла 4 схватки в весовой категории до 78 кг, причем все – досрочно!

Первую соперницу испанку Сару Фернандес-Кампильо она победила в первой раунде удушающим приемом (время схватки 1 минута 58 секунд). Затем в четвертьфинале справилась с победительницей первенства мира-2015 среди юниорок Бригитой Люба – бросила соперницу на «ваза-ари» (средняя оценка в дзюдо, прим.) и провела победное удержание всего через 3 минуты и 4 секунды после начала поединка.

Следующие поединки оказались еще короче: Фанни Тот из Венгрии после проведенного липчанкой броска получила травму и была снята с соревнований, прошло всего 2 минуты 25 секунд. А в финале Светлане потребовались всего 40 секунд, чтобы «чисто» бросить на «иппон» Эмму Рейд из Великобритании.

У перспективной дзюдоистки это первый подобный успех среди взрослых. До этого она брала «золотые» медали на юниорских этапах мирового Кубка.

Неудержимая липчанка, которую тренирует Владимир Смирнов, теперь отправляется на учебно-тренировочный сбор в Сочи. В ноябре студентку 5-го курса ЛГПУ ждет этап Кубка мира в Японии, а в декабре – Кубок России.