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Победитель молодежного чемпионата мира из Липецка опять меняет клуб

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#Хоккей #Никита Двуреченский
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Победитель молодежного чемпионата мира из Липецка опять меняет клуб

Ненадолго задержался в Белоруссии липецкий нападающий, победитель молодежного чемпионата мира-2011 Никита Двуреченский.

Пресс-служба «Шахтера» из Солигорска заявила, что 28-летний форвард покинул клуб.

Дуреченский присоединился к команде в сентябре этого года и успел провести за солигорчан 10 матчей в Экстралиге А (сильнейшая лига Белоруссии), в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». На этом отрезке «горняки» одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол Двуреченский забил «Могилёву» в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота.

За свою карьеру Никита сменил уже с десяток команд: московское и питерское «Динамо», подмосковный «Витязь», новосибирскую «Сибирь», нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Югру» (Ханты-Мансийск). За его плечами солидный список достижений: серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2009 года, победитель молодёжного чемпионата мира — 2011, чемпион ВХЛ в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/18, чемпион первой лиги Словакии (2018/19).

Вместе с тем, карьера многих его партнеров по «золотой молодежке-2011» сложилась успешнее, в том числе за океаном: Никита Зайцев – ведущий защитник «Toronto Maple Leafs», Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов – одни из лидеров «Washington Capitals», Артемий Панарин недавно перешел в «New York Rangers», а форвард Владимир Тарасенко в прошлом сезоне в составе «St. Louis Blues» поднял над головой главный трофей мирового хоккея – «Кубок Стэнли».

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#Хоккей #Никита Двуреченский
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Комментарии (6)

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Мент

3 минуты назад
Фамилия Дональда Брашира — один из символов «лихих 90-х» в НХЛ.На днях он был замечен в квебекском филиале популярной канадской закусочной «Tim Hortons» — человек, заработавший за хоккейную карьеру порядка $15 млн, подавал посетителям кофе.Все в жизни бывает, всю жизнь хорошо не бывает!
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Иван

7 минут назад
Перри Мейсон, прекрасное видится из далека,(это как живопись), а в близи все сливается, (Смешались в кучу кони,люди....) А как только увидим его на спорт-канале, все сразу поймем,все стане на свои места! Удачи,Юрий!
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rukalip

52 минуты назад
Перри Мэйсон, Не пиши ничего под новостями спорта. Ты ДУРАК
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Перри Мэйсон

53 минуты назад
К чему последний абзац??? Сборная СССР вся была супер крутая, а Харламов был один...
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Справедливый

54 минуты назад
Как Фетисов сказал,блатные дети, которым сегодня просто покупают место в составах. Это чисто российское хоккейное ноу-хау, как мне кажется. Ни в одной точке мира людям в голову не придет платить за бесталанного ребенка деньги, чтобы он играл в первом звене. Зачем? Последние время в сборных по любому виду спорта одни блатные.
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Вадя

57 минут назад
Ну и зачем нам эта новость?
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