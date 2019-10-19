Победитель молодежного чемпионата мира из Липецка опять меняет клуб

Ненадолго задержался в Белоруссии липецкий нападающий, победитель молодежного чемпионата мира-2011 Никита Двуреченский.

Пресс-служба «Шахтера» из Солигорска заявила, что 28-летний форвард покинул клуб.

Дуреченский присоединился к команде в сентябре этого года и успел провести за солигорчан 10 матчей в Экстралиге А (сильнейшая лига Белоруссии), в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». На этом отрезке «горняки» одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол Двуреченский забил «Могилёву» в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота.

За свою карьеру Никита сменил уже с десяток команд: московское и питерское «Динамо», подмосковный «Витязь», новосибирскую «Сибирь», нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Югру» (Ханты-Мансийск). За его плечами солидный список достижений: серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2009 года, победитель молодёжного чемпионата мира — 2011, чемпион ВХЛ в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/18, чемпион первой лиги Словакии (2018/19).

Вместе с тем, карьера многих его партнеров по «золотой молодежке-2011» сложилась успешнее, в том числе за океаном: Никита Зайцев – ведущий защитник «Toronto Maple Leafs», Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов – одни из лидеров «Washington Capitals», Артемий Панарин недавно перешел в «New York Rangers», а форвард Владимир Тарасенко в прошлом сезоне в составе «St. Louis Blues» поднял над головой главный трофей мирового хоккея – «Кубок Стэнли».