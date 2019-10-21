«Если хочешь быть в тренде — работай на НЛМК»

Как начать вальцовщиком и стать начальником бюро на комбинате? Путь молодого специалиста НЛМК Сергея Дегтева.



Сегодня липчанин Сергей Дегтев занимается оптимизацией производства НЛМК и думает о том, как при минимальных затратах получить максимальный эффект без потери качества. Принимать правильные решения ему помогает то, что первой его профессией в металлургии стала работа вальцовщика. Молодой специалист быстро показал свой потенциал и его заметили. Карьера Сергея быстро пошла в гору. Сегодня он — молодой ученый и успешный специалист.- Я родился в Липецке. Вся моя семья работала в металлургии, так что аббревиатуру НЛМК я впервые услышал, как только начал различать слова, - смеется Сергей. - Можно сказать, что любовь к металлургии впитал с молоком матери. И полностью утвердился в том, что буду работать на комбинате, когда учился в липецком техническом университете.Как любой студент-второкурсник металлургического профиля ЛГПУ Сергей проходил производственную практику на НЛМК. От воспоминаний о первом знакомстве с огромным предприятием у Сергея и сегодня захватывает дух.- Когда я первый раз зашел на территорию завода, то был в хорошем смысле слова шокирован. Поразил масштаб. НЛМК — это город в городе, со своими улицами, со своим характером. Я попал в листопрокатный цех. Там был стан горячей прокатки. И видеть, как прокатывается красный раскаленный металл… Это чарует, завораживает. Это очень красиво! - вспоминает свою первую встречу с заводом Сергей Дегтев.Так НЛМК захватил сердце Сергея. Он горел научной деятельностью, идеями, хотел изучить весь процесс изнутри, до каждой мелочи. Получив диплом магистра техники и технологии в металлургии, Сергей пришел работать простым рабочим - вальцовщиком стана холодной прокатки в цех динамной стали. Но здесь молодой перспективный специалист надолго не задержался.- Так как я учился в аспирантуре, меня заметили, и я быстро стал инжерно-техническим работником. В 27 лет, пройдя сложный отбор, стал начальником бюро производства динамной стали. Сегодня моя задача — сокращение потребления ресурсов без потери качества и удорожания продукции. Выполнять работу мне помогает то, что я начинал с самых низов, и знаю, как весь процесс устроен изнутри, как можно им управлять, - говорит Сергей. - Если ты хочешь быть действительно хорошим специалистом, то должен знать свое дело — надо пройти все ступеньки от самого низа, начинать у станка.Один из главных ресурсов, с которыми работает Сергей, это люди. Именно рабочие и специалисты НЛМК помогают делать производство на комбинате и его продукцию лучше, оставаться предприятию флагманом металлургии. Сотрудники комбината, вне зависимости от опыта и направления деятельности, могут предложить рационализаторские идеи, принять участие в «мозговых штурмах» по вопросам их компетенции — и вместе выработать тактику, усовершенствовать процессы и добиться успеха.- Совещания, обмен опытом и идеями — без этого сложно представить НЛМК сегодня. Сейчас у любого работника есть простая возможность подать свою инициативу. Если идея окажется рабочей, то ее примут и внедрят, а автора предложения поощрят, заметят его как ценного амбициозного сотрудника, - говорит Сергей. - Это, конечно, подспорье для карьерного роста.Молодых специалистов на НЛМК замечают, и помогают им добиваться успеха не только внутри - в сфере их специальности - но и в части личностного роста. Пример Сергея тому доказательство.- Когда я только пришел работать, начался конкурс «Молодой специалист НЛМК». Я принял в нём участие с исследованием, которое потом легко в основу моего конкурсного проекта — изучал варианты улучшения свойств динамной стали. Я не только с удовольствием участвовал в конкурсе, я еще и победил! - вспоминает Сергей Дегтев. - Победа в конкурсе принесла и премию, и бонусы в течение года.НЛМК поддерживает стремления молодежи и за пределами комбината. Так, в активе Сергея Дегтева две победы на областном конкурсе «Инженер года» и на этапе всероссийского конкурса «Инженер года». Он победитель акции «Трудовая слава молодежи города Липецка», а также финалист конкурса «Молодой лидер Липецка».Сегодня Сергей уже сам набирает молодых специалистов.- Ребята очень быстро продвигаются, - отмечает Сергей. - НЛМК — быстро развивающаяся компания. Все появляющиеся в металлургии новшества одними из первых внедряются в наше производство. Поэтому, для того, чтобы не стоять на месте, нужно постоянно двигаться вперед, или тебя обойдут. Мой совет всем молодым: если хочешь быть в тренде — работай на НЛМК.