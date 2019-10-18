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59 минут назад

Шурыгина бросила мужа и улетела с миллионером в Израиль

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#Шурыгина #развод

«Звезда» экрана в 20 лет разочаровалась в браке.

20-летняя Диана Шурыгина недолго жила семейной жизнью. Два года назад скандально известная девушка из Ульяновска, рассказавшая всей стране в шоу "Пусть говорят" о своём изнасиловании на вечеринке, вышла замуж за оператора "Первого канала" Андрея Шлянина, который на 9 лет старше её. Но в итоге обрести семейное счастье они не сумели, констатирует издание «О-видео».

Скандальная героиня ток-шоу и блогер Диана Шурыгина рассталась со своим мужем Андреем Шлягиным. Андрей, комментируя развод с Дианой, сообщил, что Шурыгина бросила его ради московского миллионера Денис Реброва, с которым Диане в свое время уже приписывали романтические отношения. Теперь Диана официально подтвердила свой роман с Денисом, пишет «Бим-фм».

Влюбленные уже отправились в первое романтическое путешествие, сообщает «Стар-хит». По словам обманутого мужа, бывшая уже переехала к состоятельному бойфренду в Москва-Сити. А на днях Диана с Денисом отправились в романтическое путешествие. Сейчас они наслаждаются отдыхом в Тель-Авиве. Молодые люди остановились в уютной гостинице с видом на море. К слову, суточное проживание в номере им обошлось в 25 тысяч рублей.
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#Шурыгина #развод

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