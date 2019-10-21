Продукция «Лебедяньмолоко» получила 5 золотых медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень»

С 9 по 12 октября прошла одна из крупнейших в России агропромышленных выставок «Золотая осень - 2019». В этом году в ней приняли участие более 1500 участников из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Традиционно в рамках выставки «Золотая осень» работают дегустационные и конкурсные комиссии – эксперты оценивают результаты работы представителей отрасли во многих номинациях. В частности, были отмечены самые яркие достижения в области производства высококачественной пищевой продукции.

Компания ООО «Лебедяньмолоко» в очередной раз подтвердила высокое качество выпускаемой продукции и стала одним из лидеров в Липецкой области по количеству наград. Обязательное требование для победителей - товары должны соответствовать ГОСТу и техническому регламенту, а также обладать высокими вкусовыми качествами.





5 золотых медалей и дипломов 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» были получены за:

· молоко цельное питьевое Отборное 3,4-4,5%

· творог 5%

· сметана 15%

· кефир 3,2%

· йогурт «МамаДай!» черника.





Компания «Лебедяньмолоко» за последние 5 лет вложила в модернизацию более 3,5 млрд рублей. Закуплено и установлено оборудование ведущих мировых производителей, которое позволяет в режиме реального времени контролировать весь производственный процесс от приемки молока до выпуска готовой продукции.

Инвестиционный проект по модернизации предприятия направлен не только на увеличение мощностей и эффективности работы, но прежде всего на внедрение технологий, которые позволяют привезенное с проверенных ферм молоко максимально бережно обработать, сохранив все полезные свойства продукта.

В будущем именно такого уровня предприятия смогут быть действительно конкурентоспособными на рынке.



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