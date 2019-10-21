Бизнес

58 минут назад

Продукция «Лебедяньмолоко» получила 5 золотых медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень»

269
#Лебедяньмолоко
Продукция «Лебедяньмолоко» получила 5 золотых медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень»

С 9 по 12 октября прошла одна из крупнейших в России агропромышленных выставок «Золотая осень - 2019». В этом году в ней приняли участие более 1500 участников из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Традиционно в рамках выставки «Золотая осень» работают дегустационные и конкурсные комиссии – эксперты оценивают результаты работы представителей отрасли во многих номинациях. В частности, были отмечены самые яркие достижения в области производства высококачественной пищевой продукции.

Компания ООО «Лебедяньмолоко» в очередной раз подтвердила высокое качество выпускаемой продукции и стала одним из лидеров в Липецкой области по количеству наград. Обязательное требование для победителей - товары должны соответствовать ГОСТу и техническому регламенту, а также обладать высокими вкусовыми качествами.

2 фото.jpeg

5 золотых медалей и дипломов 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» были получены за:

· молоко цельное питьевое Отборное 3,4-4,5%

· творог 5%

· сметана 15%

· кефир 3,2%

· йогурт «МамаДай!» черника. 

3 фото.jpg

Компания «Лебедяньмолоко» за последние 5 лет вложила в модернизацию более 3,5 млрд рублей. Закуплено и установлено оборудование ведущих мировых производителей, которое позволяет в режиме реального времени контролировать весь производственный процесс от приемки молока до выпуска готовой продукции.

Инвестиционный проект по модернизации предприятия направлен не только на увеличение мощностей и эффективности работы, но прежде всего на внедрение технологий, которые позволяют привезенное с проверенных ферм молоко максимально бережно обработать, сохранив все полезные свойства продукта.

В будущем именно такого уровня предприятия смогут быть действительно конкурентоспособными на рынке.

5 фото.jpg

http://lmilk.ru/

"PR"

269
#Лебедяньмолоко

Еще в рубрике

Липчанам теперь не нужно ехать в Воронеж или Тамбов
#Автоимпорт
Липчанам теперь не нужно ехать в Воронеж или Тамбов

59 минут назад

Бизнес
Россельхозбанк поддержал первый в истории Липецка международный марафон
Россельхозбанк поддержал первый в истории Липецка международный марафон

17.10.2019 11:55

Бизнес
Мультибрендовый салон «Парус Авто» поможет сравнить автомобили разных марок
#Парус Авто
Мультибрендовый салон «Парус Авто» поможет сравнить автомобили разных марок

17.10.2019 08:00

Бизнес
Суперприз от «Юнион» на сумму 1 миллион рублей получила жительница Липецка
#Юнион
Суперприз от «Юнион» на сумму 1 миллион рублей получила жительница Липецка

17.10.2019 07:00

Бизнес
Урожай в любых условиях и с любой технологией возделывания!
Урожай в любых условиях и с любой технологией возделывания!

16.10.2019 11:00

Бизнес
Лето прошло, а скидки остались: где в Липецке найти фабричную шубку по приемлемой цене?
#Кировская меховая фабрика
Лето прошло, а скидки остались: где в Липецке найти фабричную шубку по приемлемой цене?

14.10.2019 08:00

Бизнес