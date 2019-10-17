Розничная торговля в Липецкой области прибавила 2,5 процента

200 966,5 миллионов рублей составил оборот розничной торговли в январе-сентябре в Липецкой области - на 2,5 процента больше, чем год назад. В расчете на душу населения пришлось 175,7 тысячи рублей.

Доля от продажи непродовольственных товаров остаётся традиционно выше - 52,6 процентов, или 105 742,3 миллионов рублей. По сравнению с прошлогодним здесь липчане потратили на 2,6 процента больше.



На покупку продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий, пришлось 92 224,2 миллиона рублей, что на 2,3 процента больше, чем год назад.



5,7 процентов оборота розничной торговли жители Липецкой области потратили, покупая товары на розничных рынках и ярмарках, сообщает Липецкстат.



