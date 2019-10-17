Происшествия

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«Мерседес» въехал под грузовик - водитель легковушки до сих пор не опознан

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#авария #ДТП
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«Мерседес» въехал под грузовик - водитель легковушки до сих пор не опознан

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек, двое погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 октября около полуночи в Хлевенском районе на трассе Хлевное – Липецк легковой автомобиль «Мерседес» врезался в движущийся впереди грузовик «МАН». Водитель «Мерседеса» погиб на месте, его личность устанавливается. 

В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Нива» с 47-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 43-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 25-летний пассажир иномарки – с травмами их госпитализировали.

В Лебедяни на улице Горького 28-летний велосипедист попал под «ВАЗ-2105» с 61-летним мужчиной за рулем. Велосипедист с травмами был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1423 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 1 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 10656 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 36 нарушений правил парковки, 9 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
15 2613
#авария #ДТП
1

Комментарии (15)

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ВАСЯ

8 минут назад
indezit, ты задрот, сиди со своим кредитным смартфоном на очке и передергивай
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Город 48

10 минут назад
Соболезнования родным и близким погибшего.
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Гость

18 минут назад
Санек братан, за что с тобой так жизнь. Помним, скорбим.
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гость

19 минут назад
Знакомый, не обращай на него внимания. Это дурачок местный. А твой знакомый видимо очень спешил куда то.
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Знакомый

21 минуту назад
indezit, ты очень умный. Машина не кредитная. И прежде чем свой вонючий рот открывать ты щенок подумай десять раз перед этим.
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Знакомый

23 минуты назад
Александр Агапитов это был. 36 лет ему было. Пусть земля тебе будет пухом брат.
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indezit

24 минуты назад
Если фура стояла, то водитель ей не управлял. Следовательно, участия в дорожном движении не принимал. Хозяин фуры может, максимум, понести административную ответственность за нарушение правил остановки. См. КоАП. А вот с кредитного корыта спрос будет совершенно другой.
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гость

28 минут назад
Скорей всего, Я лично видел дтп и тушил этот мерседес. Водитель фуры просто ехал в сторону хлевного.
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Скорей всего

31 минуту назад
фура стояла на дороге, без опознавательных знаков, водитель фуры просто убил человека
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Рождённый ползать

33 минуты назад
Страшно как... соболезную.
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