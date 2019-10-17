Происшествия
сегодня, 10:32
«Мерседес» въехал под грузовик - водитель легковушки до сих пор не опознан
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек, двое погибли.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 октября около полуночи в Хлевенском районе на трассе Хлевное – Липецк легковой автомобиль «Мерседес» врезался в движущийся впереди грузовик «МАН». Водитель «Мерседеса» погиб на месте, его личность устанавливается.
В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Нива» с 47-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 43-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 25-летний пассажир иномарки – с травмами их госпитализировали.
В Лебедяни на улице Горького 28-летний велосипедист попал под «ВАЗ-2105» с 61-летним мужчиной за рулем. Велосипедист с травмами был доставлен в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1423 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 1 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 43.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 10656 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 36 нарушений правил парковки, 9 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Нива» с 47-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 43-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 25-летний пассажир иномарки – с травмами их госпитализировали.
В Лебедяни на улице Горького 28-летний велосипедист попал под «ВАЗ-2105» с 61-летним мужчиной за рулем. Велосипедист с травмами был доставлен в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1423 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 1 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 43.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 10656 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 36 нарушений правил парковки, 9 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
ВАСЯ
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