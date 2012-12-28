Не только картофель: в Липецке дорожают овощи

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю выросла в цене на 10 рублей 94 копейки, в основном из-за подорожания овощей.Набор дорогих продуктов подешевел на 203 рубля 55 копеек. Выросшие после поста цены на свинину, за неделю пришли к своему привычному уровню.В магазинах продолжают дешеветь куры, каждую неделю они теряют в цене по нескольку рублей.Снижаются и цены на яйца. Десяток можно купить даже за 50 рублей.Зато подсолнечное масло все чаще продают в бутылках по пол-литра. И стоит оно столько же, сколько еще не так давно литр.В магазинах все больше капусты нового урожая. Но цены на нее расстраивают.Дорожает лук.В некоторых магазинах продают только мытую (дорогую) морковь, да и цены на немытую в других магазинах растут.Цены на картофель берут очередные высоты. Во многих магазинах его продают дороже ста рублей. Самый дешевый на этой неделе в магазине мы нашли за 82 рубля 49 копеек.Но лучше всего его покупать на Центральном рынке, там килограмм картофеля стоит от 80 рублей.— Я вам расскажу про себестоимость картофеля. Место на Центральном рынке — 310 рублей в день, заключение лаборатории — 100 рублей, туалет на рынке раньше был 17 рублей, теперь — 20 рублей. За бензин надо заплатить, трактористу надо заплатить, отраву купить от вредителей. Вот и посчитайте, во что килограмм картофеля обойдется, — поделилась своими подсчетами продавец.Картофель на семена на Центральном рынке продают по 120-200 рублей за килограмм. И он пользуется спросом. Возможно, липчане, увидев, что картошка по цене переходит в категорию продуктов премиум-класса, задумались о распашке огородов. Но тут надо иметь ввиду, что картофель в этом году дорожает, в том числе и потому, что в прошлом его мало посадили. Урожая просто не хватает. Если в этом году резко увеличить посадки — это отразится на цене.На Центральном рынке можно существенно сэкономить. Яблоки продают по 50 рублей за килограмм.Огурцы — по 100 рублей.Даже клубника, привезенная из Краснодарского края, начала дешеветь. Можно найти ягоды по 700 рублей за килограмм (первые продавали по 1 000 рублей).