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141
19 минут назад
2

Не только картофель: в Липецке дорожают овощи

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю выросла в цене на 10 рублей 94 копейки, в основном из-за подорожания овощей.



Набор дорогих продуктов подешевел на 203 рубля 55 копеек. Выросшие после поста цены на свинину, за неделю пришли к своему привычному уровню.



В магазинах продолжают дешеветь куры, каждую неделю они теряют в цене по нескольку рублей.



Снижаются и цены на яйца. Десяток можно купить даже за 50 рублей.



Зато подсолнечное масло все чаще продают в бутылках по пол-литра. И стоит оно столько же, сколько еще не так давно литр.



В магазинах все больше капусты нового урожая. Но цены на нее расстраивают.



Дорожает лук.



В некоторых магазинах продают только мытую (дорогую) морковь, да и цены на немытую в других магазинах растут.



Цены на картофель берут очередные высоты. Во многих магазинах его продают дороже ста рублей. Самый дешевый на этой неделе в магазине мы нашли за 82 рубля 49 копеек.





Но лучше всего его покупать на Центральном рынке, там килограмм картофеля стоит от 80 рублей.

— Я вам расскажу про себестоимость картофеля. Место на Центральном рынке — 310 рублей в день, заключение лаборатории — 100 рублей, туалет на рынке раньше был 17 рублей, теперь — 20 рублей. За бензин надо заплатить, трактористу надо заплатить, отраву купить от вредителей. Вот и посчитайте, во что килограмм картофеля обойдется, — поделилась своими подсчетами продавец.

Картофель на семена на Центральном рынке продают по 120-200 рублей за килограмм. И он пользуется спросом. Возможно, липчане, увидев, что картошка по цене переходит в категорию продуктов премиум-класса, задумались о распашке огородов. Но тут надо иметь ввиду, что картофель в этом году дорожает, в том числе и потому, что в прошлом его мало посадили. Урожая просто не хватает. Если в этом году резко увеличить посадки — это отразится на цене.

На Центральном рынке можно существенно сэкономить. Яблоки продают по 50 рублей за килограмм.



Огурцы — по 100 рублей.



Даже клубника, привезенная из Краснодарского края, начала дешеветь. Можно найти ягоды по 700 рублей за килограмм (первые продавали по 1 000 рублей).

цены
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Серый
7 минут назад
Зато осенью хвалились что собрали большой урожай картофеля.
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А шо
12 минут назад
У Вас за место на рынке селянам надо платить 310 руб.Тогда картошка должна стоить не меньше 200 руб.А бензин шо то не дешевеет.
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