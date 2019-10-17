Общество
11 минут назад
Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья
И щедро премировать за выполнение региональной программы по обеспечению сирот недвижимостью.
Администрация Липецкой области внесла изменения в постановление, регламентирующее выплату премий руководителям региональных государственных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам организаций. Изменения касаются премий по результатам их работы в части обеспечения сирот жильем.
Если учреждение организует обеспечение детей-сирот благоустроенным жильем из специального фонда недвижимости, то ее руководству положены бонусы. Руководитель учреждения может получить премию до 140% должностного оклада, его заместитель — до 120% оклада. Премия будет максимальной, если организация выполнит показатели обеспеченности детей-сирот жильем по региональной программе «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области».
Обратная ситуация, если показатели программы не выполнены. Премия чиновникам будет снижена на 20%, если отклонения от показателей программы составляет не более 10%. Если же программа не выполнена более, чем на 10%, то чиновникам вообще не стоит рассчитывать на премиальные.
Если учреждение организует обеспечение детей-сирот благоустроенным жильем из специального фонда недвижимости, то ее руководству положены бонусы. Руководитель учреждения может получить премию до 140% должностного оклада, его заместитель — до 120% оклада. Премия будет максимальной, если организация выполнит показатели обеспеченности детей-сирот жильем по региональной программе «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области».
Обратная ситуация, если показатели программы не выполнены. Премия чиновникам будет снижена на 20%, если отклонения от показателей программы составляет не более 10%. Если же программа не выполнена более, чем на 10%, то чиновникам вообще не стоит рассчитывать на премиальные.
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