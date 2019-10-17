Общество

11 минут назад

Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья

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#премия #жилье #сироты
Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья

И щедро премировать за выполнение региональной программы по обеспечению сирот недвижимостью.

Администрация Липецкой области внесла изменения в постановление, регламентирующее выплату премий руководителям региональных государственных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам организаций. Изменения касаются премий по результатам их работы в части обеспечения сирот жильем.

Если учреждение организует обеспечение детей-сирот благоустроенным жильем из специального фонда недвижимости, то ее руководству положены бонусы. Руководитель учреждения может получить премию до 140% должностного оклада, его заместитель — до 120% оклада. Премия будет максимальной, если организация выполнит показатели обеспеченности детей-сирот жильем по региональной программе «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области».

Обратная ситуация, если показатели программы не выполнены. Премия чиновникам будет снижена на 20%, если отклонения от показателей программы составляет не более 10%. Если же программа не выполнена более, чем на 10%, то чиновникам вообще не стоит рассчитывать на премиальные.
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#премия #жилье #сироты

Комментарии (7)

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Гость

23 секунды назад
А им ещё и премии платят?????????
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Оля

1 минуту назад
Ну и дурь поперла с Артамонова. Т.е.без премии сирот можно тупо на х...посылать.
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Инопланетянин

1 минуту назад
А Равшану премия не пологаеться , он же кирпичи таскал .
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гость

1 минуту назад
На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей.Прокурор области Константин Кожевников сообщил о предъявленных директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» обвинениях.
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Андерсон

3 минуты назад
совсем недавно новости захлебывались от обеспечения сирот жильём, потом также от махинаций с этим жильём, теперь по кругу? почему нет новостей от самих сирот получивших жильё и о дальнейшей судьбе квартир? что дольщики что сироты, только сироты ещё более бесправные
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гость

3 минуты назад
в США нет детских домов , и соответственоо нет коррупционных скандалов с участием чинуш , связанных с распределением квартир и премий !
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МестныйЯ

5 минут назад
С какого перепугу чиновник должен получать щедрую премию за ту работу, за которую он получает немаленькую зарплату? Выполняешь свои обязанности - молодец, если нет - без всякой премии! В конец охамели бюрократы...
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