В России
24 минуты назад
По делу о распространении наркотиков разыскивают кота
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Животное считают курьером преступной цепи поставки товара за решетку.
Как сообщает «Коммерсант», в Новомосковске из зооуголка пропал кот, который является доказательством по уголовному делу о продаже наркотиков. Дилеры с помощью кота отправляли наркотики в колонию. «Коммерсант» со ссылкой на адвоката обвиняемого Эдуарда Долгинцева Дмитрия Сотникова сообщает, что кот был передан в зооуголок «на ответственное хранение». Утеря кота, утверждает адвокат, лишает защиту провести следственный эксперимент. прошенные изданием адвокаты считают, что ответственных за хранение «серо-бело-черного» вещдока следует наказать, а само дело должно быть закрыто в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.
Прошлым летом кота перехватили полицейские, в его ошейнике нашли тайник с 5,79 грамм гашиша и 1,56 грамм амфетамина. Оказалось, что кот вырос в тюрьме, но один из освободившихся заключенных забрал его с собой и отдал знакомым, которые якобы решили с его помощью доставлять наркотики в исправительное учреждение.
Прошлым летом кота перехватили полицейские, в его ошейнике нашли тайник с 5,79 грамм гашиша и 1,56 грамм амфетамина. Оказалось, что кот вырос в тюрьме, но один из освободившихся заключенных забрал его с собой и отдал знакомым, которые якобы решили с его помощью доставлять наркотики в исправительное учреждение.
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