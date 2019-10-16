В России

24 минуты назад

По делу о распространении наркотиков разыскивают кота

70
#наркотики #кот
По делу о распространении наркотиков разыскивают кота

Животное считают курьером преступной цепи поставки товара за решетку.

Как сообщает «Коммерсант», в Новомосковске из зооуголка пропал кот, который является доказательством по уголовному делу о продаже наркотиков. Дилеры с помощью кота отправляли наркотики в колонию. «Коммерсант» со ссылкой на адвоката обвиняемого Эдуарда Долгинцева Дмитрия Сотникова сообщает, что кот был передан в зооуголок «на ответственное хранение». Утеря кота, утверждает адвокат, лишает защиту провести следственный эксперимент. прошенные изданием адвокаты считают, что ответственных за хранение «серо-бело-черного» вещдока следует наказать, а само дело должно быть закрыто в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.

Прошлым летом кота перехватили полицейские, в его ошейнике нашли тайник с 5,79 грамм гашиша и 1,56 грамм амфетамина. Оказалось, что кот вырос в тюрьме, но один из освободившихся заключенных забрал его с собой и отдал знакомым, которые якобы решили с его помощью доставлять наркотики в исправительное учреждение.
70
#наркотики #кот

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Эксперты дали советы насчет еды в офисе
#питание
Эксперты дали советы насчет еды в офисе

8 минут назад

В России
Мэра задержали по подозрению во взятке в 2,6 млн рублей
#взятка #коррупция
Мэра задержали по подозрению во взятке в 2,6 млн рублей

25 минут назад

В России
Пенсионная реформа ударила по личному составу МВД
#пенсия #реформа #полиция
Пенсионная реформа ударила по личному составу МВД

31 минуту назад

В России
Президент Турции прилетит в России
#междунродная политика #Сирия #Турция
Президент Турции прилетит в России

40 минут назад

В России
Перелеты с «Победой» в России станут дороже на 40%
#билет #Победа #лоукостер
Перелеты с «Победой» в России станут дороже на 40%

49 минут назад

В России
Россиянам обещают теплый ноябрь
#погода #прогноз #ноябрь
Россиянам обещают теплый ноябрь

56 минут назад

В России