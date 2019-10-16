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Россиянам обещают теплый ноябрь

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#погода #прогноз #ноябрь #осень
Россиянам обещают теплый ноябрь

Синоптики прогнозируют комфортную осень.

Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России. Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды, который составили синоптики, сообщает «Российская газета».

Температура выше нормы ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, а также почти на всех южных территориях. Даже жителей Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми погода порадует тем, что установится выше нормы более чем на один градус, уточняют «Известия».

При этом в Краснодарском крае и южной части Крыма ноябрь может быть прохладным.
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#погода #прогноз #ноябрь #осень

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