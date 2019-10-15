«О, как намаялась я с тобой, моя попытка № 5...»

Липчанам снова пообещали прислать единую платежку по расходам ЖКХ. На этот раз - в феврале следующего года.

Сегодня правительственная «Российская газета» сообщила о том, что Кабмин решил поддержать создание единой платежки, куда войдут все жилищно-коммунальные услуги, оказываемые россиянам. Главная цель проекта - увеличить собираемость платежей по сфере ЖКХ, снизить риски хищений управляющих компаний, усилить контроль обоснованности тарифов. Появление единого платежного документа, как полагают в правительстве, упростит гражданам оценку своих расходов. Проектом закона вводится новые понятия - ЕПД (единого платежного документа, который заменит все существующие сегодня бланки) и «расчетный центр», который должен централизованно печатать ЕПД для жителей регионов.Что ж, это мы уже проходили. И не раз.В первый раз мэрия Липецка представила GOROD48 проект ЕПД в июне 2016 года, пообещав, что уже в июле общие платежки получат все горожане. Разработали ЕПД в МУП «РВЦЛ». Директор организации Алексей Сарычев посчитал, что общая платежка будет выгодна ресурсоснабжающим организациям.- Платежи будут перечисляться напрямую участникам единого платежного документа, минуя посредников, - вещал Алексей Сарычев. - Принципиально утрясен с участниками рынка ЖКУ вопрос размещения напротив данных каждой РСО ее штрих-кода, позволяющей переводить платеж клиента конкретному поставщику коммунальных услуг. То есть предполагается, что собственник жилья или ответственный квартиросъемщик сможет выборочно оплачивать по своей квитанции услуги РСО, если не желает заплатить по общему штрих-коду МУП «РВЦЛ», имея претензии к какому-нибудь поставщику услуг, управляющей компании или ТСЖ.«Пилотная» платежка была нелепой. Отцы-создатели на листе бумаги формата А-4 умудрились разместить информацию о всех участниках липецкого рынка ЖКХ, их штрих-коды и мелким шрифтом - иную важную для горожан информацию. Человек со слабым зрением вряд ли разобрался бы в этих буковках и циферках. Удачным в ЕПД можно считать поля для внесения в них показаний индивидуальных приборов учета. Оформление общей платежки было настолько спорным, что в МУП «РВЦЛ» подготовили еще и вариант ЕПД, выполненный в формате А-3! Не понравилась единая платежка и населению, судя по комментариям на GOROD48.Саму идею такого документа, постепенно тратясь самостоятельно на разработку собственных мобильных приложений и личных кабинетов для удобства клиентов, тихо саботировали ресурсники: муниципальное предприятие давно потеряло всех крупных клиентов в лице «Квадры», «Газпром межрегионгаза Липецк», ГЭСКа, ЛЭСКа и ЛГЭКа. В другие структуры из РВЦЛ постепенно сбежали почти все липецкие «управляшки». В итоге из МУПа отчислили Алексея Сарычева, в работе которого Счетная палата Липецка выявила массу злоупотреблений, а само муниципальное предприятие стало банкротом.Так потихоньку о единой платежке при мэре Иванове и забыли.ЕПД нового образца должен был появиться в регионе 1 сентября 2017 года. Платежку собирались печатать в неком едином информационно-расчетном центре. Идею громко анонсировали, но все закончилось пшиком: в областном управлении ЖКХ GOROD48 сообщили, что выпуск ЕПД плавно перемещается в 2018 год, но закончился и он, а единой платежки так и не появилось. Не увенчалось успехом и создание на базе МУП «РВЦЛ» Единого информационного расчетного центра.В начале этого года идеей ЕПД загорелся вице-губернатор Анатолий Якутин. Областной администрации ее обещали визуализировать в «дочке» Сбербанка - АО «Расчетные решения» (банк уже внедрил такие проекты в шести регионах). Но позже разработкой единой платежки занялся другой вице-губернатор, Илья Тузов, куратор сферы ЖКХ. Непосредственно работа над этим документом закипела в ОГУП «Липецкий областной водоканал».- Мы разрабатываем заказ на приобретение программного комплекса для создания ЕПД на базе нашего предприятия. И это правильно, что такую платежку делегировали печатать нам, государственной структуре. Существующее программное обеспечение МУП «РВЦЛ» для такой работы не подходит как морально устаревшее. А нам надо современное, работающее с мобильными приложениями, личными кабинетами, куар кодами, - отметил гендиректор ОГУПа Антон Симаков.Цена вопроса приобретения ОГУПом неисключительных прав на программное обеспечение ценой в 2,5 млн рублей в год. Оно будет приобретено либо в декабре этого, либо в январе следующего года. Уже в феврале клиенты Липецкого областного водоканала получат платежки, в которые могут войти к тому времени реквизиты иных участников рынка ЖКУ. По крайней мере, на этот счет идут соответствующие переговоры с ресурсоснабжающими и управляющими организациями.- Наша задача в том, чтобы убедить всех, что предложенные им решения - оптимальны, что они могут значительно сократить расходы на работу с клиентами, составление платежных документов, их печать и доставку. Мы, например, тратим на это миллион рублей в месяц, а в нашем ОГУПе - всего 78 тысяч клиентов-физлиц. А у ЛЭСКа, например, - все жители области! У управляющих компаний и ТСЖ собственных программных комплексов нет вообще. Мало кто знает из обычных людей, что затраты РСО на начисления, печать платежек, их доставку адресатам составляют до 15 процентов от стоимости коммунальной услуги. Наши услуги будут значительно дешевле. Мы сможем предложить всем разные варианты интеграции. В идеале мы хотим видеть систему, подогнанную под отдельного потребителя с учетом его интересов и требований, - сказал Антон Симаков.Есть ли у ЕПД преимущества перед традиционными платежками, которые получают липчане сегодня? С точки зрения обывателя - только одно: все реквизиты и суммы платежей совмещены в одной бумажке. То есть не пользующимся мобильными приложениями гражданам, которые по старинке ходят оплачивать коммунальные счета в отделения почты или банки, меньше носить с собой макулатуры. Но в этом и минус: если такая квитанция потеряется, то собственник квартиры или дома тут же станет должником сразу всех РСО! Минусов ЕПД куда больше, ведь такая квитанция, по сути, для обывателя - «непроверяйка».Еще одна проблема ЕПД в том, что система автоматически расщепляет платеж между всеми поставщиками услуг. А как быть, если кто-то не согласен с выставленным счетом какого-то одного участника рынка ЖКУ? Он не готов заплатить, скажем, по начислениям «Квадры», но его платеж «умная система» равномерно размажет, как манную кашу по тарелке, по всем поставщикам услуг. И что в результате? Каждый указанный в ЕПД поставщик услуг недополучит в результате некую сумму, и гражданин автоматически станет недобросовестным плательщиком!