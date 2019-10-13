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сегодня, 12:04

В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны

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Главной целью российской атомной подлодки проекта «Ясень» в Европе в случае крупномасштабного конфликта, вероятно, станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на северо-западе страны. 

Такой предположение сделал экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик. Об этом он написал в «Трудах» Военно-морского института США.

По словам американского эксперта, населенный пункт является основным наземным портом Соединенных Штатов для высадки в Европе и единственным наиболее важным узлом для перемещения тяжелой техники.

«Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США», — считает Метрик.

По его мнению, альтернативные порты в нидерландском Роттердаме и бельгийском Антверпене немногим более устойчивы к точечной атаке. Автор также отмечает, что такие уязвимости не были опасны во времена холодной войны, однако после появления у России высокоточных крылатых ракет, которые могут запускаться с территориальных вод РФ и достигать целей на территории Европы, ситуация изменилась.

Подводные лодки проекта 885М «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвертого поколения. В проект, в частности, входят субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск».

Водоизмещение подлодок — 13,8 тыс. т, глубина погружения — 520 м, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводная скорость — 31 узел. На вооружении субмарин находятся мины, торпеды 533 мм, крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

По оценке американского издания The National Interest, подлодка «Казань» данного проекта станет самой грозной вражеской субмариной для флота США, сообщают iz.ru

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