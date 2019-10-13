Спорт

сегодня, 10:45

На липецком марафоне наградили первых победителей

29 1865
#Липецкий марафон
На липецком марафоне наградили первых победителей

На Липецком марафоне уже наградили первых победителей, которыми стали дети. 

Они стали победителями в забегах на 300 и 600 метров. Награждали их губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина, а также известные спортсмены - бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк, серебряный призер олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов. Детская тема на площади Ленина, где установлен стартовый створ, сейчас является главной. То и дело со сцены раздаются объявления о пропавших ребятишках, которых на празднике спорта частенько теряют липецкие родители. Занимается поиском пропавших детей один из самых именитых гостей - Дмитрий Губерниев.

Второй раз за год в Липецк приезжает известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, буквально на днях ставший обладателем высшей телевизионной награды страны «Тэффи». В мае он уже «зажигал» публику во время «Липецкого полумарафона», ставшего своего рода предвестником нынешнего забега.

Сегодня в рамках «Липецкого марафона» пройдет несколько стартов, в том числе среди детей на 300 и 600 метров.

Участники главных забегов – полумарафона (21 км) и марафона (42 км) отправятся в путь в 11.00. Церемоний награждения победителей-марафонцев назначена на 14.30, после чего мероприятие завершится концертом на площади Ленина-Соборной.

Людей, способных пробежать 42 км, не так много, поэтому в Липецк съехались представители разных городов. Места участников закончились за несколько дней до старта. Любой, кто преодолевает дистанции в 10, 21, 42 км одерживает побуду над собой, поэтому всем финишировавшим вручат медали «Липецкого марафона».

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29 1865
#Липецкий марафон

Комментарии (30)

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Во всяком случае

19 секунд назад
Перри Мейсон, не за государственный как чмошный Губерниев.
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А Уваркину уже

1 минуту назад
из чеченского Зинданкапасы отпустили. Не понравилась наверное, стара и потаскана.
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Был Алкашина

2 минуты назад
Так тупорылым ляпчанам и надо, нате вам спортсмена. опять плохо! Вам Христа надо в Губера?
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Так тупорылым ляпчанам и надо

5 минут назад
зрк, Не будут лысого едераста выбирать.
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Перри Мейсон

5 минут назад
Ты - идиот., Дудь за свой???? Вы серьезно?
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Ты - идиот.

6 минут назад
Перри Мейсон, Губерниевым брешет за наш счёт, а Дудь за свой.
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Ну уваркину можно убрать в 2020 году,

8 минут назад
Созерцатель., проголосовав на выборы в горсовет против едерастов. С лысым сложнее.
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зрк

8 минут назад
Задолбали эти лошадиные бега.Когда же он убежит с области.Новомосковск Тульская область.Районный центр где был открыт уже третий ледовый.Где детей обучают хоккею.А здесь позорище в полумиллионом городе ни футбола ни хоккея.Ледовую арену угробил.Правильно зачем ведь на бега деньги не нужны.Позор и еще раз позор
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Перри Мейсон

8 минут назад
Вопрос, всяко меньше чем потратили бы на другого Геббельса- Дудя...
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Созерцатель.

11 минут назад
Проклятие на У и А, не могу проехать из-за перекрытых дорог. Когда же вас посадят?
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