На липецком марафоне наградили первых победителей

На Липецком марафоне уже наградили первых победителей, которыми стали дети.

Они стали победителями в забегах на 300 и 600 метров. Награждали их губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина, а также известные спортсмены - бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк, серебряный призер олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов. Детская тема на площади Ленина, где установлен стартовый створ, сейчас является главной. То и дело со сцены раздаются объявления о пропавших ребятишках, которых на празднике спорта частенько теряют липецкие родители. Занимается поиском пропавших детей один из самых именитых гостей - Дмитрий Губерниев.

Второй раз за год в Липецк приезжает известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, буквально на днях ставший обладателем высшей телевизионной награды страны «Тэффи». В мае он уже «зажигал» публику во время «Липецкого полумарафона», ставшего своего рода предвестником нынешнего забега.

Сегодня в рамках «Липецкого марафона» пройдет несколько стартов, в том числе среди детей на 300 и 600 метров.

Участники главных забегов – полумарафона (21 км) и марафона (42 км) отправятся в путь в 11.00. Церемоний награждения победителей-марафонцев назначена на 14.30, после чего мероприятие завершится концертом на площади Ленина-Соборной.

Людей, способных пробежать 42 км, не так много, поэтому в Липецк съехались представители разных городов. Места участников закончились за несколько дней до старта. Любой, кто преодолевает дистанции в 10, 21, 42 км одерживает побуду над собой, поэтому всем финишировавшим вручат медали «Липецкого марафона».