Спорт

38 минут назад

Сергей Машнин: «В перерыве пришлось поговорить с ребятами на повышенных тонах»

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин #пресс-конференция
Сергей Машнин: «В перерыве пришлось поговорить с ребятами на повышенных тонах»

Главный тренер "Металлурга" подвел итог победе над "Ротором-2".

«Металлург» продолжает гонку за выход в ФНЛ, очередной шаг сделан –дома «сталевары» победили волгоградский «Ротор-2» - 2:1.

Впрочем, в этой игре нашей команде пришлось попотеть, что и отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Машнин.

- Соперник представлялся «темной лошадкой»: пусть «Ротор-2» шел и на последнем месте, но мы обращали внимание ребят на то, что волжане резко прибавили. До нас они выиграли 4:1 на выезде (у «Химок-М», прим.) и сыграли 363 дома (с «Рязанью», прим.), забили 7 голов за два матча. Легкой игры мы не ожидали. Первый тайм начали хорошо – в стартовые 15 минут создали 2-3 момента, из которых нужно было, минимум, один реализовать и стало бы проще. Потом к сожалению все у нас разладилось: стали проигрывать в единоборствах, проигрывать подборы… В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах… Во втором тайме мы сыграли уже как можем, как должны. Забили два гола и в целом спокойно довели матч до победы. Единственное, что расстроило – пропущенный мяч на последней минуте, хотя он уже и ничего не решал.

- Из-за чего разладилась игра в первом тайме? Все-таки некоторая недооценка аутсайдера имела место быть?

- Может быть что-то такое и засело в подсознании игроков. Но мы целую неделю твердили, что не должно быть никакой недооценки соперников. В группе «Центр» все команды зубастые, любая может преподнести сюрприз. Но, повторяю, второй тайм все расставил на свои места.

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин #пресс-конференция

Комментарии (1)

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51 секунду назад
Газмяс Газмяс... Мы мясо.. Мы газ... А вообще то давно этих кривоногих колхозанов запретить надо.. И разогнать к ипиням весь этот сброд род под названием российский футбол.. Которого нет.. не было и не будет..
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