Спорт

сегодня, 19:25

«Металлург» завершил первый круг победой и вышел на 2-е место

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#Футбол #"Металлург"
«Металлург» завершил первый круг победой и вышел на 2-е место

Борьба за ФНЛ становится все упорнее и интереснее!

Липецкий «Металлург» сделал еще один шаг к Футбольной Национальной Лиге (ФНЛ), обыграв сегодня на своем поле волгоградский «Ротор-2» - 2:1.

Шаг получился непростым, несмотря на то, что волжане находятся внизу турнирной таблицы. Создав голевой момент уже на 20-й секунде встречи, когда форвард Сергей Архипов не попал в дальний угол, «сталевары» затем, видимо, успокоились и начали ждать, когда победа сама упадет им в руки. А она не падала, ведь «Ротор-2» серьезно прибавил в последнее время: в последних двух играх молодые волжане вообще стали самой результативной командой «Центра», забив 7 мячей (победа 4:1 в гостях над «Химками-М» и домашняя ничья с «Рязанью» - 3:3).

Вполне могли забить волжане и в Липецке. И не раз. В середине первого тайма атакующий хавбек Никита Адамов убежал один на один с липецким вратарем, но бесподобно проведший встречу Давид Иканович выручил «красно-черных». В другой раз голкипер справился с могучим дальним ударом Никиты Муромцева, в броске с трудом отразив мяч на угловой.

Главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин после игры признал, что в перерыве у него состоялся жетский разговор с подопечными. И во втором тайме «Металлург» «побежал».

Уже на 48-й минуте вышедший с капитанской повязкой Роман Войдель начал атаку, которую сам и завершил красивым ударом под перекладину – 1:0.

А на 65-й минуте другой «опорник» Венимамин Баязов удвоил счет. В этой атаке вышедший на замену форвард Сергей Чернышов все сделал для того, чтобы Сергей Архипов внес мяч в пустые ворота с метра, но тому помешал защитник, однако Баязов вовремя подкараулил мяч в нужном месте – 2:0!

К чести «Ротора-2» он не сдавался, и опять в центре внимания не раз оказывался Иканович. На последней 4-й минуте компенсированного времени гости все-таки «размочили» Давида: Виктор Жеребятников отправил мяч в сетку ворот липчанина, пропустившего первый (!) гол за три матча.

Один из наших конкурентов саратовский «Сокол» сегодня потерял очки в Калуге – 1:1, что дало возможность команде Сергея Машнина догнать его по набранным очкам – по 25, но обойти по результату личной встречи (неделю назад, напомним, «сталевары» победили в Саратове – 1:0) и завершить первый круг на 2-м месте. Лидирует брянское «Диннамо» - 29 турнирных баллов: борьба за путевку в ФНЛ в самом разгаре!

Второй круг начнется без паузы. Уже через неделю, 19 октября, не знающие поражений уже 4 матча Машнин и Ко сыграют в Москве со «Строгино».

4 490
#Футбол #"Металлург"

Комментарии (4)

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....

17 минут назад
Липчанка, да вот как то аналогично на ваше мнение))) Как и на ваше существование...
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Большой Зи

41 минуту назад
Как-то тухленько сыграли! Литрбол лучше получается!
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indezit

44 минуты назад
Го на волейбол!
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Липчанка

47 минут назад
Здравствуйте уважаемые форумчане Я как человек с двумя высшими образованиями эту новость, ну как бы помягче сказать, ну как, ну в общем данная новость мне лично как гражданке, скажу больше Липчанке как-бы пох. Да именно пох, тоесть совершенно и безопеляционно пох, ну а так как бы в остальном вроде бы по х еру
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