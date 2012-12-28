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сегодня, 12:01
6

22-летний водитель сбил на пешеходном переходе трёх школьниц: дело ушло в суд

Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.

Прокуратура направила в суд резонансное уголовное дело 22-летнего водителя, который вечером 7 ноября прошлого года сбил на пешеходном переходе в Тербунах трёх школьниц 12-ти, 14-ти и 15-ти лет. Две девочки были госпитализированы, одна из них пострадала серьезно — ее перевезли из Тербунов в областную детскую больницу.

Аварию записала камера наблюдения. На записи видно, что «ВАЗ» сбивает девочек, и они падают на капот автомобиля, а потом разлетаются на дорогу и обочину.

Водитель с места происшествия он не скрылся. Он был трезв.

Парню вменяют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).

«Следствием установлено, что в результате ДТП одной из девочек причинены тяжкие телесные повреждения, второй — вред средней тяжести, третья получила ушибы. Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшим находится на контроле прокуратуры района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Сто
сегодня, 15:00
Процентов условный. 2.5 года. Если за смертельную на усманской трассе , с 2мя трупами доли условно 2г. 6 мес.
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Вмазанный
сегодня, 12:57
Молодые сейчас как в другом мире находятся.....Они идут постоянно,даже не смотрят,что вокруг происходит. Будут теперь думать,если есть чем
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Викторм
сегодня, 12:41
Ну как можно было такое сотворить?!!
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Викторм
сегодня, 12:38
Ну как можно было такое сотворить?!!
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Я за парня
сегодня, 12:23
Залип в телефоне 100 процентов...даже не тормозил...хорошо если на здоровье девочек не отразится... Телефон - зло.
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Да
сегодня, 12:56
Ещё какое Зло.
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