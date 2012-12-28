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Происшествия
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сегодня, 12:01
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22-летний водитель сбил на пешеходном переходе трёх школьниц: дело ушло в суд
Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
Аварию записала камера наблюдения. На записи видно, что «ВАЗ» сбивает девочек, и они падают на капот автомобиля, а потом разлетаются на дорогу и обочину.
Водитель с места происшествия он не скрылся. Он был трезв.
Парню вменяют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).
«Следствием установлено, что в результате ДТП одной из девочек причинены тяжкие телесные повреждения, второй — вред средней тяжести, третья получила ушибы. Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшим находится на контроле прокуратуры района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав до трех лет.
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