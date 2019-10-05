ФНЛ все ближе: «Металлург» обыграл лидера на его поле в меньшинстве

«Металлург» победил лидировавший в группе «Центр» саратовский «Сокол» на его поле – 1:0.

Ключевые эпизоды встречи были связаны с капитаном «сталеваров» Евгением Фроловым, который забил победный мяч во втором тайме, а на 77-й минуте заработал вторую желтую карточку и оставил «Металлург» в меньшинстве. Так что заканчивали встречу наши парни вдесятером, что еще только увеличивает ценность «виктории».

Главный тренер Сергей Машнин не стал менять победный состав, который неделей ранее разгромил дома «Зоркий» (3:0), выпустив тех же 11 футболистов. В атаке у нас с первых минут действовали Артур Арустамян и Сергей Архипов, что автоматически означало акцент на атаку. В какой-то степени это стало неожиданностью для хозяев, видимо, ожидавших, что на поле лидера «сталевары» окопаются у своих ворот и будут отбиваться.

Первый опасный момент «Металлург» создал на 4-й минуте: молодому Андрею Разомазову не хватило уверенности пробить так, чтобы открыть счет. Но эта атака оказалась предвестником гола. Как всегда, грозным оружием «сталеваров» стали стандартные положения в исполнении Андрея Овчинникова. Штрафной на 10-й минуте и привел к взятию ворот. Андрей лихо закрутил мяч от бровки в центр штрафной, где идеально сыграла пара подключившихся к атаке центральных защитников «Металлурга»: Илья Баульчев выиграл верховой мяч и сделал скидку, а Фролов головой внес его в сетку – 1:0.

«Соколы» бросились отыгрываться: пару раз «Металлургу» откровенно повезло. Измениться счет мог в конце тайма, когда очередной навес Овчинникова наделал шороху у чужих ворот, но ни Арустамян, ни Архипов не сумели пробить должным образом.

Второй тайм «Металлург» превратил уже в торжество обороны, которая у липчан, к слову, самая крепкая в группе «Центр» (в 12 матчах пропущено всего 6 мячей, прим). Моменты перестали возникать и у одних, и у других ворот. «Красно-черные» упорно играли на результат. Лишь один единственный раз липецким болельщикам пришлось вздрогнуть, когда после навеса с фланга вратарь Давид Иканович не добрался до мяча и тот чуть не прилетел на голову оказавшегося перед пустыми воротами игрока хозяев. Но голкипер в последний миг смог смахнуть снаряд на угловой – по пословице «Сам сломал, сам и починил».

Игра катилась к победе «Металлурга», но рьяно оберегавший победный счет Фролов на 65-й и 77-й минутах в игровых эпизодах получил желтые карточки и оставил товарищей по команде отбиваться вдесятером.

За валидол схватились наши фанаты минут за 5 до конца матча. Арбитр Игорь Захаров из Казани второй раз полез в карман за красной карточкой и предъявил ее Овчинникову за разговоры. В этом случае на поле у «Металлурга» остались бы и вовсе 9 игроков. Но рефери признал, что перепутал цвет карточек, отменил свое решение и предъявил желтую – пронесло.

На последних минутах в нашу штрафную на угловой пришел даже голкипер саратовцев Артем Федоров. Но все было тщетно. «Металлург» зубами вгрызся в победу, и не был настроен ее упускать.

Отметим, что липчане во второй раз в календарном году обыграли «Сокол» на его поле. В предпоследнем туре прошлого чемпионата в мае Машнин и Ко победилиздесь – 2:1, и та победа открыла «красно-черным» путь к «бронзовым» медалям. Сейчас ставки могут быть еще выше. По информации GOROD48, задача повышения в классе может быть поставлена перед командой уже в этом сезоне, и вопрос должен решиться в ближайшее время. Все будет зависеть от текущих результатов клуба. В этой связи выигрыш у «Сокола» может стать одним из ключевых в борьба за выход в ФНЛ.

Следующий матч липчане проводят в ближайшую субботу, 12 октября, на своем поле с аутсайдером «Ротором-2». Это будет заключительная игра 1-го круга.

«Сокол» (Саратов) – «Металлург» (Липецк) - 0:1 (0:1)

Гол: Е.Фролов, 10.

«Сокол»: 16. А.Федоров (к). 3. Бабенков. 44. Сериков. 77. В.Романенко. 14. Олишевский. 10. Д.Борисов. 20. Столяренко. 90. Д.Анисимов (71. Пасько, 80). 7. Перчёнок. 11. Кабутов. 8. Галыш.

«Металлург»: 1. Иканович. 29. Е.Фролов (к). 3. Баульчев. 5. Викторов. 8. Кахидзе. 20. Войдель. 18. Баязов. 17. Разомазов (76. Мохов, 78). 10. Овчинников (47. Белоусов, 90). 7. Арустамян (2. К.Титов, 80). 11. С.Архипов (84. С.Чернышов, 86).

Предупреждения: Столяренко, 40. В.Романенко, 44. Е.Фролов, 65. Овчинников, 87. Иканович, 90+. Удаление: Е.Фролов, 77 (2ж.).

Судьи И.Захаров (Казань), Д.Строганов (Москва), А.Кривозубов (Самара). Инспектор А.Комаров (Волгоград).

5 октября. Саратов. Стадион «Локомотив»