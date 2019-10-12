Спорт

сегодня, 10:11

Капитан «Металлурга» сегодня сыграет … с болельщиками

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#Футбол #"Металлург"
Капитан «Металлурга» сегодня сыграет … с болельщиками

Все уже с нетерпением ждут встречи Евгения Фролова и бессменных чемпионов Липецка по моно-футболу.

Сегодня в 15.00 липецкий «Металлург» на своем поле примет волгоградский «Ротор-2», однако героя предыдущего матча в Саратове капитана команды Евгения Фролова на поле не будет.

Фролов не только забил победный гол «Соколу», но и был удален с поля за две желтые карточки, поэтому сегодняшнюю встречу он пропустит. Впрочем, Евгений придумал довольно оригинальный способ поддержать свою спортивную форму и сегодня все-таки выйти на поле. Он сыграет… против болельщиков.

Примерно за час до начала футбольного матча возле касс стадиона «Металлург» откроется так называемая фан-зона, где состоится турнир по моно-футболу – игре на специальной маленькой площадке в формате «один на один».

Моно-футбол постоянно сопровождает футбольные матчи в Липецке, уже появились свои лидеры этой игры. Так, большинство турниров пока выиграли братья Чернышовы, которых другие болельщики уже прозвали непобедимыми. Сегодня будет интересно понаблюдать за игрой «кэпа» «Металлурга» и лучших игроков из числа фанатов.

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Так выглядит моно-футбол в Липецке.

Фролов обещает всем своим соперникам подарить именную карточку с собственным изображением в футболке «Металлурга» и автографом. Участие в турнире по моно-футболу является бесплатным.

237
#Футбол #"Металлург"

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