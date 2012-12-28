Липецкие волейболистки одержали 6-ю победу в сезоне

Правда, от последнего места это их может и не уберечь.

Липчанки взяли два первых сета – 25:22, 25:19, уступили в третьем – 19:25, а затем уверенно выиграли четвертый отрезок – 25:17.









Сегодня праздник на нашей улице

Вчера «Липецк» уступил единственному оставшемуся конкуренту, которого наши волейболистки ещё могли обойти «Уфимочке-УГНТУ», причём счет партий говорит о колоссальном преимуществе башкирской команды – 25:14, 25:18, 25:11.





В случае сегодняшнего проигрыша липчанки официально оформили бы последнее место в Высшей лиге «А» по итогам регулярного чемпионата. Но победа всё же оставляет микроскопический шанс обойти Уфу, которая сейчас опережает нашу команду на одну победу, но в случае равенства выигрышей всё равно будет выше по дополнительным показателям. Единственный шанс – выиграть оба оставшихся матча: в субботу, 26 апреля, очное противостояние с «Уфимочкой-УГНТУ» и 27 апреля ещё раз у «Динамо-Анапа».









Окажется ли жребий судьбы благосклонен к нашей команде?

Впрочем, на кону лишь вопрос престижа, а по спортивному принципу из «вышки» никто в этом сезоне не вылетает. Но последними быть очень не хочется, верно?





Фото предоставлено ВК "Липецк"

Волейболистки «Липецка» в заключительном туре Высшей лиги «А» победили в Анапе местное «Динамо» - 3:1.