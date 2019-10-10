Погода в Липецке

53 минуты назад

В Липецкой области дожди и до +16

2 428
#потепление
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В Липецкой области дожди и до +16

В ближайшие трое суток в Липецкой области погода останется неустойчивой, с прохождением фронтальных разделов Скандинавского циклона пройдут небольшие дожди, заметно потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, ночью местами возможен туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется от 11 до 16 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 5 до 7 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.

День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 7 градусов мороза.

2 428
#потепление
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Комментарии (2)

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RSxH4CKzZ

10 минут назад
Лучше бы снег и до +30 !
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!!!

18 минут назад
если бы не дожди чем не бабье лето?
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