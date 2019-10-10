53 минуты назад
В Липецкой области дожди и до +16
В ближайшие трое суток в Липецкой области погода останется неустойчивой, с прохождением фронтальных разделов Скандинавского циклона пройдут небольшие дожди, заметно потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 5 до 7 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.
День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 7 градусов мороза.
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