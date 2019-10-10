В Липецкой области дожди и до +16

В ближайшие трое суток в Липецкой области погода останется неустойчивой, с прохождением фронтальных разделов Скандинавского циклона пройдут небольшие дожди, заметно потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, ночью местами возможен туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется от 11 до 16 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 5 до 7 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.



День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 7 градусов мороза.



