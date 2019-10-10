Происшествия

сегодня, 12:16

За обиженную мать 30-летний мужчина расстрелял односельчанина из пневматического пистолета

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#стрельба
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За обиженную мать 30-летний мужчина расстрелял односельчанина из пневматического пистолета

Никто из участников стычки в Тербунском районе серьезных увечий не получил, но дело будут рассматривать в суде.

Как сообщили GOROD48 в Тербунском районном суде, в ближайшее время начнется изучение уголовного дела 32-летнего жителя села Покровское, которого обвиняют по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»).

По версии следствия, пьяный мужчина зашел во двор к односельчанам. Повод для визита был, как говорится, житейским. У гостя застряла легковая машина, которую он просил вызволить из грязи. Разговор с 57-летней хозяйкой получился на повышенных тонах. На шум из дома выбежал 30-летний сын женщины. Тот тоже был лишен дипломатии и не стал участвовать в словесных разборках, а просто выстрелил несколько раз в обидчика матери из пневматического пистолета. Металлические шарики для разъяренного гостя оказались, что слону дробина. Визитер рванулся бить стрелка, который, понимая, что ему не выстоять в рукопашной схватке, убежал в дом. Отшвырнув хозяйку, кинувшуюся защищать сына, гость ворвался в жилище. Где выплеснул свой гнев, избив обидчика. 

На следующий день после разборок противоборствующие стороны давали объяснения представителям правоохранительных органов. Обвиняемому в нападении грозит провести ближайшие два года в колонии.
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#стрельба
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Комментарии (7)

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я

17 минут назад
Надо было оприходовать это пьяное быдло в доме черенком от лопаты и сдать полицаям.
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Да уж

27 минут назад
Прошло ведь время за * хвататься. Нет, блин. Молодняк так и тянется в гангстеров поиграть, купив себе хоть какую-нибудь пукалку!
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Гостьдереаня

31 минуту назад
Деревня. Тербуны Родина Королева. Яблоня от яблони......
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Блевалый

59 минут назад
Два ДаБила это сила.
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однозначно

сегодня, 12:30
тербуны - родина отмороженных выродков!
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LIDIJA

сегодня, 12:30
Господь проклял Тербуны, это невинно сожженные Геной Ульшиным собаки мстят людям, за убийцу-маньяка Ульшина. Пять тысяч невинных душ погубил изверг, человеконенавистник.
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не понятно

сегодня, 12:28
так он его чпокнул когда проник в жилище?
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