За обиженную мать 30-летний мужчина расстрелял односельчанина из пневматического пистолета

Никто из участников стычки в Тербунском районе серьезных увечий не получил, но дело будут рассматривать в суде.

Как сообщили GOROD48 в Тербунском районном суде, в ближайшее время начнется изучение уголовного дела 32-летнего жителя села Покровское, которого обвиняют по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»).



По версии следствия, пьяный мужчина зашел во двор к односельчанам. Повод для визита был, как говорится, житейским. У гостя застряла легковая машина, которую он просил вызволить из грязи. Разговор с 57-летней хозяйкой получился на повышенных тонах. На шум из дома выбежал 30-летний сын женщины. Тот тоже был лишен дипломатии и не стал участвовать в словесных разборках, а просто выстрелил несколько раз в обидчика матери из пневматического пистолета. Металлические шарики для разъяренного гостя оказались, что слону дробина. Визитер рванулся бить стрелка, который, понимая, что ему не выстоять в рукопашной схватке, убежал в дом. Отшвырнув хозяйку, кинувшуюся защищать сына, гость ворвался в жилище. Где выплеснул свой гнев, избив обидчика.



На следующий день после разборок противоборствующие стороны давали объяснения представителям правоохранительных органов. Обвиняемому в нападении грозит провести ближайшие два года в колонии.

