В Липецкой области дельтапланерист повредил провода высоковольтной линии

Несколько населенных пунктов оказались обесточены.



ЧП произошло в Лебедянском районе. Сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» получили сигнал о нештатной ситуации на высоковольтной линии 35 кВ Перемычка. Когда оперативно-выездная бригада прибыла на место, то увидела потерпевший крушение мотодельтаплан. Человека, который им управлял, рядом не было.По версии энергетиков пилот потерял управление дельтапланом во время полета и задел воздушную линию. В результате произошел обрыв провода и несколько населенных пунктов оказались обесточены. В жилые дома и на предприятия Лебедянского района электроэнергия была подана по резервной схеме. На восстановительные работы у энергетиков ушло несколько часов, ущерб филиал «Россети Центр Липецкэнерго» оценивает в десятки тысяч рублей.Энергетики предупреждают пилотов и всех любителей воздушных видов спорта о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности полетов и недопустимости полетов вблизи охранных зон линий электропередачи. Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с объектами, находящимися под напряжением. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной сбоя в работе электрических сетей. «Россети Центр Липецкэнерго» предупреждает, что на высоте менее 100 метров провода обладают низкой контрастностью с окружающим фоном, поэтому при подготовке к полету, необходимо изучить маршрут, чтобы избежать приближения к ВЛ.