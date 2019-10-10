Житель Чаплыгинского района обманул пенсионный фонд

Мужчине назначили штраф.

Мировой судья СУ №1 Чаплыгинского района назначил штраф в 5 000 рублей жителю Липецкой области, признанному виновным в мошенничестве. Мужчина еще до вынесения приговора сознался в преступлении.



Липчанин в июле 2018 года пришел в отделение пенсионного фонда в Чаплыгинском районе. Он подал заявлении о назначении ему страховой пенсии и предоставил сотрудникам фонда поддельный вкладыш трудовой книжки. Исходя из документов, мужчине назначили ежемесячные доплаты в 430-520 рублей. Обман вскрылся при проверке пенсионного дела мужчины. Ревизоры заметили, внесение первой записи о дате заполнения и о приеме на работу не соответствует году выпуска бланка вкладыша в трудовую книжку. Всего житель Липецкой области обманом получил выплаты в 4 926 рублей 17 копеек.



Мужчина возместил причиненный пенсионному фонду ущерб.