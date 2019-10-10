Происшествия

54 минуты назад

Житель Чаплыгинского района обманул пенсионный фонд

8 823
#пенсия #мошенничество
1
Житель Чаплыгинского района обманул пенсионный фонд

Мужчине назначили штраф.

Мировой судья СУ №1 Чаплыгинского района назначил штраф в 5 000 рублей жителю Липецкой области, признанному виновным в мошенничестве. Мужчина еще до вынесения приговора сознался в преступлении.

Липчанин в июле 2018 года пришел в отделение пенсионного фонда в Чаплыгинском районе. Он подал заявлении о назначении ему страховой пенсии и предоставил сотрудникам фонда поддельный вкладыш трудовой книжки. Исходя из документов, мужчине назначили ежемесячные доплаты в 430-520 рублей. Обман вскрылся при проверке пенсионного дела мужчины. Ревизоры заметили, внесение первой записи о дате заполнения и о приеме на работу не соответствует году выпуска бланка вкладыша в трудовую книжку. Всего житель Липецкой области обманом получил выплаты в 4 926 рублей 17 копеек.

Мужчина возместил причиненный пенсионному фонду ущерб.
8 823
#пенсия #мошенничество
1

Комментарии (8)

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Глава Пенфонда

16 минут назад
владеет квартирами на миллиарды рублей и к нему претензий нет. Чтобы заработать на принадлежащее ему имущество, ему надо работать 140 лет , плюс не пить и не есть.
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Вальтер с кладбища

25 минут назад
Молодец
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&

26 минут назад
Разорил пенсионный фонд
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Ли

29 минут назад
Обманывать конечно не хорошо, но ПФР, расходывая на себя любимых, сколько денег взял из фонда и не додал пенсионерам. Лучше бы проверили детдом блатной, где проводят в штат людей, которые там не работают, а пенсии будут получать раньше чем честные люди и в очень хорошем размере. Вот где миллионы будут украдены.
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123

39 минут назад
Представляете насколько довели, ворует 400 рублей, 400 капец
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мама, дорогая

39 минут назад
их ,блин,обманешь...
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Викторм

46 минут назад
Как можно обманывать этих честнейших людей?!!! Нет, они, конечно, всю страну на*беали. И много раз. Так они не со зла....
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Пенсионер

47 минут назад
А руководители пенсионного фонда воруют милорды , нужно их разогнать как и страховую медицину там одно ворье !
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