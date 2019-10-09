В Липецкую область приходит потепление

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, вместе с прохождением фронтальных разделов Скандинавских циклонов пройдут небольшие дожди.

Заметно потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 октября - 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы, 11 и 12 октября - 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, днём местами умеренный дождь, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днём прогреется от 8 до 13 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днём столбик ртутного термометра покажет от +12 до +14.



День 10 октября был самым теплым в Липецке в 1946 году - 24 градуса тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году - 5 градусов мороза.

