Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецкую область приходит потепление

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#потепление
В Липецкую область приходит потепление

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, вместе с прохождением фронтальных разделов Скандинавских циклонов пройдут небольшие дожди. 

Заметно потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 октября - 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы, 11 и 12 октября - 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, днём местами умеренный дождь, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днём прогреется от 8 до 13 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днём столбик ртутного термометра покажет от +12 до +14. 

День 10 октября был самым теплым в Липецке в 1946 году - 24 градуса тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году - 5 градусов мороза.
829
#потепление

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