Женщина жестоко избила грудничка в коляске

Дикий случай произошел в Северодвинске.

Как сообщает РИА Новости, в группе "Северодвинск life" был опубликован видеоролик с избиением ребенка в коляске. Участники группы, посвященной жизни города, предположили, что женщина — наркоманка в поисках закладки. На записи видно, как женщина копается в траве, будто что-то ищет. Затем она наклоняется к коляске и начинает бить ребенка, после чего, спотыкаясь, бежит прочь.





Полиция Северодвинска сообщила, что личность женщины уже установлена. "Мы будем взаимодействовать с органами полиции. Я взяла ситуацию на контроль и готовлю запрос в органы полиции. В дальнейшем мы будем отрабатывать с органами опеки и решать, что делать в отношении этой матери", сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Архангельской области Ольга Смирнова.