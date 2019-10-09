Сельского чиновника осудили за махинации с землей

Главу администрации одного из сельских поселений Добровского района суд признал виновным в превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что глава администрации сельского поселения дал указание подчиненным о составлении и выдаче выписки из похозяйственной книги, указав заведомо ложные сведения о наличии у лица земельного участка на праве бессрочного пользования, что позволило приобрести ему право собственности. Таким образом, чиновник незаконно распорядился земельным участком, находящимся причинив ущерб государству.

В ходе расследования уголовного дела вину чиновник не признал. Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей.