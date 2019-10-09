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Сельского чиновника осудили за махинации с землей

5 991
#злоупотребление служебным положением
Сельского чиновника осудили за махинации с землей

Главу администрации одного из сельских поселений Добровского района суд признал виновным в превышение должностных полномочий. 

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что глава администрации сельского поселения дал указание подчиненным о составлении и выдаче выписки из похозяйственной книги, указав заведомо ложные сведения о наличии у лица земельного участка на праве бессрочного пользования, что позволило приобрести ему право собственности. Таким образом, чиновник незаконно распорядился земельным участком, находящимся причинив  ущерб государству.

В ходе расследования уголовного дела вину чиновник не признал. Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей.

5 991
#злоупотребление служебным положением

Комментарии (5)

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Серый

1 минуту назад
Хлевенский район - мошенничество с паями.
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007

10 минут назад
Чейтонамоя
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Да

10 минут назад
Агрохолдингам можно тысячи гектаров половина под выдом многолетной трави заброшени а простим нелзья даже так.
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Житель

12 минут назад
Фамилию и какой сельсовет?
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Это я

33 минуты назад
В Рогожино тоже самое
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