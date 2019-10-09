Погода в Липецке

сегодня, 15:02

В ближайшие часы ветер в Липецке усилится

2 866
#ветер
В ближайшие часы ветер в Липецке усилится
В ближайшие 1-3 часа ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 16 м/с., предупреждает Управление по делам ГО и ЧС Липецка.
2 866
#ветер

Комментарии (2)

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I JK 697

сегодня, 15:15
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Петрович

сегодня, 15:11
Иван, ты б переставил свою ласточку. Или ты хочешь страховку в конце срока "отбить"?
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