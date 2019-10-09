Общество

12 минут назад

В Липецкой области низкий уровень защиты от террористических угроз

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#угроза #безопасность #терроризм
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В Липецкой области низкий уровень защиты от террористических угроз

Специалисты считают, что социальные учреждения отстают в плане организации безопасности.

В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тысяч нарушений требований антитеррористической защищенности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России. Так, по его словам, 11% мест массового пребывания людей в округе не прошли соответствующее обследование и категорирование, а 22% не имеют паспортов безопасности. При этом худшая ситуация в ЦФО с обследованием и категорированием мест массового пребывания людей отмечается в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях, цитирует Патрушева ТАСС.

Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной. В ряде организаций социальной сферы Воронежской, Костромской. Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей уровень подготовки их персонала к действиям при угрозе совершения теракта остается низким, отметил Патрушев.
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#угроза #безопасность #терроризм
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Комментарии (3)

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потому что

45 секунд назад
едерасты - первые террористы!
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папа

4 минуты назад
@usa48bot СК, СП, МЕФ, АМФ, ГАШИШ. @usa48bot
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Зри в корень

4 минуты назад
Не с последствиями надо бороться, а с причинами. Если не устранить причины, никакая охрана, а уж тем более паспорта безопасности, не помогут.
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