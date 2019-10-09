Общество
12 минут назад
В Липецкой области низкий уровень защиты от террористических угроз
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Специалисты считают, что социальные учреждения отстают в плане организации безопасности.
В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тысяч нарушений требований антитеррористической защищенности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России. Так, по его словам, 11% мест массового пребывания людей в округе не прошли соответствующее обследование и категорирование, а 22% не имеют паспортов безопасности. При этом худшая ситуация в ЦФО с обследованием и категорированием мест массового пребывания людей отмечается в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях, цитирует Патрушева ТАСС.
Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной. В ряде организаций социальной сферы Воронежской, Костромской. Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей уровень подготовки их персонала к действиям при угрозе совершения теракта остается низким, отметил Патрушев.
Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной. В ряде организаций социальной сферы Воронежской, Костромской. Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей уровень подготовки их персонала к действиям при угрозе совершения теракта остается низким, отметил Патрушев.
3 125
потому что
папа
Зри в корень