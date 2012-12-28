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1396
сегодня, 13:23
8

Обитатели Косыревского кладбища начали размножаться в Брянской области

Необычное переселение дало неожиданный результат — крапчатый суслик с липецкого кладбища начал размножатся в брянских лесах.

В заповеднике «Брянский лес» размножается крапчатый суслик — вымирающий в России вид. Животных, как сообщает издание «Брянский ворчун», привезли в заповедник из Липецкой области: их наловили на Косыревском кладбище, где, оказалось, живет целая колония таких сусликов, причем единственная в ЦФО.

На кладбище под Липецком зоологи наловили сотню крапчатых сусликов — поровну самок и самцов и выпустили на поляне у деревеньки Чухраи Суземского района. Животные тут же начали приносить потомство. Зоологи сделали такой вывод по фотографиям сусликов, на которых самки запечатлены с набухшими молочными железами. А потом зафиксировали и документально факт кормления самкой приплода.



«Это первый документально зарегистрированный случай благополучного рождения и кормления малышей после ранневесеннего отлова, перевоза на новое место и выпуска! Зверьки пережили весь стресс! Успели обустроить норки и родить! И продолжают кормить дальше! Мы таких успешных фактов не знаем!», — рассказал изданию фотограф-натуралист, участник проекта по переселению сусликов из Липецка в Брянскую область Игорь Шпиленок.

кладбище
суслики
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Комментарии (8)

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Да
41 минуту назад
На старом косыревском кладбище их много было. Упитанные, откормленные. Помню, убрала бабушкину могилку, конфеты и яйца положила, цветы поставила, думаю, пойду ещё цветов куплю. Иду обратно, бумажки развёрнутые валяются, последнюю конфету жирный такой суслик в зубах тащит, яиц уже нет. Увидел меня и шмыгнул в норку. Некому их там теперь, на чужбине, покормить.
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-----------------------
11 минут назад
Вместе с муравьями могут подрыть, разрыхлить землю у памятников и крестов.
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Александр Н.
45 минут назад
То то их на кладбище не видно,но ничего на брянщине может им лучше будет.
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Суслики
сегодня, 14:55
Несколько лет назад на дачу за щеками приносили пасхальные яйца и прятали в малине,не успевали убирать.Запасливые,не боялись подходить к людям,последние два три года в сад не прибегают.
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65+
сегодня, 13:59
На кладбище суслики привыкли кушать печенья и конфеты кто их на Брянщине будет угощать !
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Андрей
55 минут назад
Во во
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Старожил
сегодня, 13:53
В шестидесятые годы, сусликам, в Хлевенском районе, была объявлена война. За уничтожение одного суслика платили пять копеек. Такова история борьбы с грызунами, которые были "угрозой" урожаю зерновых.
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Гоголь Н.В.
9 минут назад
Это как в поднебесной истребляли воробьев . а потом закупали за золото
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Неделя 48
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