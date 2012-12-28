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Общество
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сегодня, 13:23
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Обитатели Косыревского кладбища начали размножаться в Брянской области
Необычное переселение дало неожиданный результат — крапчатый суслик с липецкого кладбища начал размножатся в брянских лесах.
На кладбище под Липецком зоологи наловили сотню крапчатых сусликов — поровну самок и самцов и выпустили на поляне у деревеньки Чухраи Суземского района. Животные тут же начали приносить потомство. Зоологи сделали такой вывод по фотографиям сусликов, на которых самки запечатлены с набухшими молочными железами. А потом зафиксировали и документально факт кормления самкой приплода.
«Это первый документально зарегистрированный случай благополучного рождения и кормления малышей после ранневесеннего отлова, перевоза на новое место и выпуска! Зверьки пережили весь стресс! Успели обустроить норки и родить! И продолжают кормить дальше! Мы таких успешных фактов не знаем!», — рассказал изданию фотограф-натуралист, участник проекта по переселению сусликов из Липецка в Брянскую область Игорь Шпиленок.
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