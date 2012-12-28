Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
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сегодня, 13:57
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38-летний мужчина выгнал мать из дома, а потом набросился с ножами на полицейских
Пьяный дебош обернулся полутора годами колонии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 18 февраля этого года в полицию обратилась мать мужчины — она сообщила о конфликте в квартире по улице Олимпийской и о том, что пьяный сын выгнал её из дома. Разбираться в семейной ссоре прибыл наряд полиции.
Но полицию дебошир встретил во всеоружии: он взял в руки два ножа, направил их в сторону сотрудника патрульно-постовой службы и пригрозил: «Иди сюда, я тебя сейчас порешу».
После этого полицейский вышел из квартиры на террасу и вместе с коллегой стал удерживать входную дверь. Но дебошир никак не мог угомониться и после сделал ещё несколько взмахов ножом в сторону двоих сотрудников ППС. Так мужчина хотел их напугать — чтобы те оставили его в покое и уехали. Но те наоборот вызвали подкрепление: следственно-оперативной группе удалось успокоить мужчину и забрать у него ножи. При этом весь конфликт был запечатлен на видео.
В суде мужчина признал вину, от дачи показаний против себя отказался. В апреле 2024 года он уже был судим за кражу — тогда он получил 7 месяцев исправительных работ, которые потом были заменены на 2 месяца 10 дней лишения свободы. На свободу он вышел только в октябре 2024 года, и вот снова отравился в колонию.
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