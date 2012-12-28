В Липецкой области осталось всего 56 фронтовиков

В некоторых районах уже нет ни одного.

В Липецкой области, по данным на конец апреля, живут 56 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Причем в Хлевном, Тербунах, Льве Толстом, Красном и Данкове уже нет ни одного фронтовика.По данным регионального министерства социальной политики, всего в области проживает 2 904 ветерана Великой Отечественной войны, среди них помимо фронтовиков, 2 098 тружеников тыла, 565 вдов участников войны, 164 несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 21 человек, награждённый знаком «Жителю блокадного Ленинграда».