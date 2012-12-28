Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Общество
963
сегодня, 14:11
5
В Липецкой области осталось всего 56 фронтовиков
В некоторых районах уже нет ни одного.
По данным регионального министерства социальной политики, всего в области проживает 2 904 ветерана Великой Отечественной войны, среди них помимо фронтовиков, 2 098 тружеников тыла, 565 вдов участников войны, 164 несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 21 человек, награждённый знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
0
8
1
1
0
Комментарии (5)