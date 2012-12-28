На НЛМК выберут «Молодого лидера-2025»

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал самый масштабный корпоративный конкурс — «Молодой лидер НЛМК».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 600 сотрудников в возрасте до 35 лет. Конкурс помогает участникам реализовать свои проекты на НЛМК и дает возможность профессионального роста.Конкурс «Молодой лидер» длится почти год и состоит из нескольких этапов, включая выездные встречи с руководителями компании, бизнес-игры, защиту и реализацию проектов.В этом году от молодых лидеров ждут идеи по трем направлениям. В «Цифровизации» участники смогут предложить цифровые инструменты, которые помогут улучшить производственные процессы. В направлении «Общий успех: идеи для эффективного сотрудничества» будут искать решения по усилению взаимодействия между производственными участками комбината. А в направлении «Забота» помогут найти свежие идеи для улучшения корпоративной культуры и укрепления бренда работодателя.Итоги корпоративного конкурса НЛМК станут известны в декабре 2025 года. Победители основных номинаций получат звание «Молодой лидер НЛМК-2025» и 100 тысяч рублей в корпоративной валюте — ферумах.Корпоративный конкурс «Молодой лидер» проводится в компании уже более 20 лет. За это время участие в нем приняли свыше 15 тысяч сотрудников комбината. Больше половины победителей получили возможность карьерного роста.