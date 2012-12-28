Майские испортили мошенники: одного обманули 52 000 рублей при покупке билетов, другого — на 115 000 при заказе интима

В выходные дни мошенники не отдыхали.

Все четыре выходных дня мошенники продолжали обманывать жителей Липецкой области. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Грязях 22-летний парень пытался купить в интернете билеты в театр и с ним связался «специалист технической поддержки сайта». В результате грязинца обманули на 52 000 рублей.У 25-летнего мужчины тоже были планы на выходные — он пытался заказать интим-услуги, но нарвался на мошенников. В результате липчанин остался и без проститутки, и без 115 000 рублей.21-летний житель Задонска поговорил в Telegram со «службой финансового мониторинга», которая якобы изучала его кредитный потенциал. В результате парень перевёл мошенникам 1,3 миллиона рублей.52-летнего мужчину обманули на 300 000 рублей под предлогом получения дополнительного заработка на криптовалюте. Заработать он пытался в апреле, а в начале мая пришёл в полицию.40-летняя женщина хотела заработать на известном маркетплейсе и лишилась 86 000 рублей.Также в полицию обратился 65-летний мужчина, 33-летний сын которого пытался заработать на криптовалюте и перевёл мошенникам со счёта отца 444 000 рублей.А в Краснинском районе 56-летний мужчина хотел купить через сайт объявлений электровелосипед и отправил мошенникам 36 000 рублей.