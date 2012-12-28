Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Майские испортили мошенники: одного обманули 52 000 рублей при покупке билетов, другого — на 115 000 при заказе интима
Происшествия
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сегодня, 13:08
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Майские испортили мошенники: одного обманули 52 000 рублей при покупке билетов, другого — на 115 000 при заказе интима
В выходные дни мошенники не отдыхали.
У 25-летнего мужчины тоже были планы на выходные — он пытался заказать интим-услуги, но нарвался на мошенников. В результате липчанин остался и без проститутки, и без 115 000 рублей.
21-летний житель Задонска поговорил в Telegram со «службой финансового мониторинга», которая якобы изучала его кредитный потенциал. В результате парень перевёл мошенникам 1,3 миллиона рублей.
52-летнего мужчину обманули на 300 000 рублей под предлогом получения дополнительного заработка на криптовалюте. Заработать он пытался в апреле, а в начале мая пришёл в полицию.
40-летняя женщина хотела заработать на известном маркетплейсе и лишилась 86 000 рублей.
Также в полицию обратился 65-летний мужчина, 33-летний сын которого пытался заработать на криптовалюте и перевёл мошенникам со счёта отца 444 000 рублей.
А в Краснинском районе 56-летний мужчина хотел купить через сайт объявлений электровелосипед и отправил мошенникам 36 000 рублей.
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