Ветеран Великой Отечественной войны сегодня празднует 100-летие

В Лебедянском районе поздравили юбиляра.





Ветеран Великой Отечественной войны Иван Перов сегодня празднует 100-летний юбилей.«Иван Семёнович – не просто долгожитель, он – участник Великой Отечественной войны, ветеран, который отстоял нашу свободу и сохранение мирного неба над головой. Его подвиги и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти. Глаза Ивана Семёновича светятся мудростью и добротой. В его взгляде можно увидеть отражение прожитых лет, радостей и невзгод. Он является истинным примером стойкости, оптимизма и любви к жизни», — написал в своём Telegram-канале глава администрации Лебедянского района Алексей Телков.Иван Перов освобождал Китай от японских захватчиков. Для него война закончилась только в сентябре 1945 года. Ранее в Лебедянском районе он стал первым, кому вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».