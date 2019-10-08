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52 минуты назад
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Бутылка с посланием советских моряков из 1980-х найдена на бразильском побережье
Компания друзей в Бразилии во время отдыха на пляже Эрменегильдо в Санта-Витория-ду-Пальмар в Бразилии обнаружила бутылку, в которой было спрятано послание, передает РЕН ТВ.
Находку сделал 10-летний бразилец Витор, младший брат 22-летней студентки Паулы Соузы. Заинтересовавшись содержимым, компания друзей вскрыла бутылку и попыталась извлечь записку, однако намокшая бумага застряла внутри. Чтобы все же осуществить задуманное, пришлось отбить горлышко. Однако они не смогли прочитать его, поскольку текст был на русском языке.
Вернувшись домой, одна из девушек решила опубликовать снимок послания в группе студентов UFPel с просьбой о переводе. Помочь вызвались российские специалисты, которые перевели различимые фрагменты.
"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими", — следует из послания.
Как предположили эксперты, МРХ — это, вероятно, Министерство рыбного хозяйства, а под постановлениями и приказами подразумевается сухой закон, который отправившие послание моряки, по всей видимости, игнорировали.
Находку сделал 10-летний бразилец Витор, младший брат 22-летней студентки Паулы Соузы. Заинтересовавшись содержимым, компания друзей вскрыла бутылку и попыталась извлечь записку, однако намокшая бумага застряла внутри. Чтобы все же осуществить задуманное, пришлось отбить горлышко. Однако они не смогли прочитать его, поскольку текст был на русском языке.
Вернувшись домой, одна из девушек решила опубликовать снимок послания в группе студентов UFPel с просьбой о переводе. Помочь вызвались российские специалисты, которые перевели различимые фрагменты.
"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими", — следует из послания.
Как предположили эксперты, МРХ — это, вероятно, Министерство рыбного хозяйства, а под постановлениями и приказами подразумевается сухой закон, который отправившие послание моряки, по всей видимости, игнорировали.