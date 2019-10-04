Общество
28 минут назад
570 липчан смогут написать диктант Путина
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В регионе зарегистрированы пять площадок для проведения «Географического диктанта».
27 октября в России и за рубежом в пятый раз пройдёт «Географический диктант» Российского географического общества. Международная просветительская акция, инициатором которой Владимир Путин, за время проведения собрала порядка 900 000 участников. В Липецке диктант Путина пишут с самого начала акции, с 2015 года.
На этот раз липчане смогут написать диктант на пяти площадках. В Ельце, в филиале Российского нового университета, готовы принять 150 участников. В ЛГПУ готовят 300 посадочных мест для написания диктанта. В областной научной библиотеке готовятся принять 60 липчан, в юношеской — 50. Самая маленькая площадка, на 10 человек, будет организована в офисном центре на улице Желябова. Забронировать себе место для участия в акции можно на сайте проекта.
Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском. Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый "географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
На этот раз липчане смогут написать диктант на пяти площадках. В Ельце, в филиале Российского нового университета, готовы принять 150 участников. В ЛГПУ готовят 300 посадочных мест для написания диктанта. В областной научной библиотеке готовятся принять 60 липчан, в юношеской — 50. Самая маленькая площадка, на 10 человек, будет организована в офисном центре на улице Желябова. Забронировать себе место для участия в акции можно на сайте проекта.
Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском. Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый "географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
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Ипполит Георгиевич