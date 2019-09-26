Общество
18 минут назад
Липецкие строители оставили Калугу без дорог
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Ранее ООО «Липецк Дорога» пыталось получить подряд на реконструкцию проспекта Победы.
Компания «Липецк Дорога», выигравшая тендер на ремонт 27 автодорог в Калуге, оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Строители едва приступив к работе, бросили ее, оставив перекопанные улицы. Дорожников ждали на объектах до последнего дня августа - срока, оговоренного в контракте. Затем в Калуге провели повторный аукцион. Латать местные трассы в пожарном порядке предстоит другой компании. Как сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Калужской области Наталия Серова, следователи начали проверку деятельности ООО «Липецк Дорога» по неисполнению условий контрактных обязательств.
Журналисты GOROD48 обратили внимание на эту фирму еще летом 2016 года. Компания-новичок строительного бизнеса, не имеющая своего асфальтобетонного завода, техники, кадров, выиграла с лету несколько выгодных подрядов в Липецке. Тактика была простой, но эффективной: бизнесмены играли на понижение. К примеру, в случае с тендером на ремонт улицы Зегеля при стартовой цене контракта в 19,4 миллиона рублей организация под управлением Армена Айвазяна снизила цену в ходе торгов до 15,2 миллиона, а во втором случае - с 28 миллионов рублей до 21,4 миллиона. В случае таких падений, как признают сами дорожники, подрядчик не собирается исполнять свои гарантийные обязательства, экономя на качестве.
ООО «Липецк Дорога» засветились так же в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».
- В этом проекте фирма участвовала дважды, - рассказал GOROD48 пресс-секретарь управления дорог и транспорта Липецкой области Алексей Григорьев. - В 2017 году в Ельце она ремонтировала несколько небольших улиц. Работу принимали со слезами - выполнено всё было на грани нормы, а сроки значительно затянуты. В 2018 году учредители «Липецк Дороги» уже под новой вывеской «Промтехника-2» выиграли торги на ремонт двух дорог в Грязях. Но начале 2019-го новое асфальтобетонное покрытие местами поплыло вместе с вешними водами. И, хотя трассы находится на четырёхлетней гарантии, ремонтировать их муниципалитету пришлось за свой счёт: дорожники гарантийные обязательства не выполнили.
Нынешней весной ООО «Липецк Дорога» пыталось участвовать в электронных торгах по реконструкции проспекта Победы, играя по проверенным правилам — сбивая цену. Но первоначальные результаты торгов отменили и провели повторный аукцион, победителем которого стала московская компания «Руслан-1».
При этом, как сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева, руководство ООО «Липецк Дорога» никогда не привлекалось к ответственности за незаконную деятельность.
Отметим, что на калужском сайте «За правду и справедливость» указано, что
«ООО «Липецк Дорога» 19 августа 2019 года вынуждена была приостановить ремонтные работы и покинуть Калугу и-за отсутствия выплат по подтвержденным выполненным работам и подписанным актам… благодаря «честным» чиновникам городской управы...».
Сергей Ракитин
Журналисты GOROD48 обратили внимание на эту фирму еще летом 2016 года. Компания-новичок строительного бизнеса, не имеющая своего асфальтобетонного завода, техники, кадров, выиграла с лету несколько выгодных подрядов в Липецке. Тактика была простой, но эффективной: бизнесмены играли на понижение. К примеру, в случае с тендером на ремонт улицы Зегеля при стартовой цене контракта в 19,4 миллиона рублей организация под управлением Армена Айвазяна снизила цену в ходе торгов до 15,2 миллиона, а во втором случае - с 28 миллионов рублей до 21,4 миллиона. В случае таких падений, как признают сами дорожники, подрядчик не собирается исполнять свои гарантийные обязательства, экономя на качестве.
ООО «Липецк Дорога» засветились так же в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».
- В этом проекте фирма участвовала дважды, - рассказал GOROD48 пресс-секретарь управления дорог и транспорта Липецкой области Алексей Григорьев. - В 2017 году в Ельце она ремонтировала несколько небольших улиц. Работу принимали со слезами - выполнено всё было на грани нормы, а сроки значительно затянуты. В 2018 году учредители «Липецк Дороги» уже под новой вывеской «Промтехника-2» выиграли торги на ремонт двух дорог в Грязях. Но начале 2019-го новое асфальтобетонное покрытие местами поплыло вместе с вешними водами. И, хотя трассы находится на четырёхлетней гарантии, ремонтировать их муниципалитету пришлось за свой счёт: дорожники гарантийные обязательства не выполнили.
Нынешней весной ООО «Липецк Дорога» пыталось участвовать в электронных торгах по реконструкции проспекта Победы, играя по проверенным правилам — сбивая цену. Но первоначальные результаты торгов отменили и провели повторный аукцион, победителем которого стала московская компания «Руслан-1».
При этом, как сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева, руководство ООО «Липецк Дорога» никогда не привлекалось к ответственности за незаконную деятельность.
Отметим, что на калужском сайте «За правду и справедливость» указано, что
«ООО «Липецк Дорога» 19 августа 2019 года вынуждена была приостановить ремонтные работы и покинуть Калугу и-за отсутствия выплат по подтвержденным выполненным работам и подписанным актам… благодаря «честным» чиновникам городской управы...».
Сергей Ракитин
2 289
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