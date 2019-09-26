Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя

Сегодня утром на проспекте Мира в Липецке столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Авария стала результатом погони, которую устроил за покушавшимися на его жизнь мотоциклистом и его пассажиром, автоюрист Роман Кришталь.



Мотоциклист и его пассажир в результате столкновения получили травмы. Рядом с ними на дороге лежит пистолет.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на место ДТП выехала следственно-оперативная группа, бригады "Скорой помощи". Сотрудники полиции проверяют показания Романа Кришталя.



Напомним, что в течение этого года были сожжены несколько автомобилей принадлежащих Роману Кришталю, его родным и его сотрудникам. Юрист утверждает, что машины сожгли некие вымогатели.





