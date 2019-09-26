Происшествия
34 минуты назад
Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя
12 1748
Сегодня утром на проспекте Мира в Липецке столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Авария стала результатом погони, которую устроил за покушавшимися на его жизнь мотоциклистом и его пассажиром, автоюрист Роман Кришталь.
Мотоциклист и его пассажир в результате столкновения получили травмы. Рядом с ними на дороге лежит пистолет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на место ДТП выехала следственно-оперативная группа, бригады "Скорой помощи". Сотрудники полиции проверяют показания Романа Кришталя.
Напомним, что в течение этого года были сожжены несколько автомобилей принадлежащих Роману Кришталю, его родным и его сотрудникам. Юрист утверждает, что машины сожгли некие вымогатели.
Мотоциклист и его пассажир в результате столкновения получили травмы. Рядом с ними на дороге лежит пистолет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на место ДТП выехала следственно-оперативная группа, бригады "Скорой помощи". Сотрудники полиции проверяют показания Романа Кришталя.
Напомним, что в течение этого года были сожжены несколько автомобилей принадлежащих Роману Кришталю, его родным и его сотрудникам. Юрист утверждает, что машины сожгли некие вымогатели.
12 1748
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