Происшествия

34 минуты назад

Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя

12 1748
#стрельба #покушение
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Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя
Сегодня утром на проспекте Мира в Липецке столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Авария стала результатом погони, которую устроил за покушавшимися на его жизнь мотоциклистом и его пассажиром, автоюрист Роман Кришталь.

Мотоциклист и его пассажир в результате столкновения получили травмы. Рядом с ними на дороге лежит пистолет. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на место ДТП выехала следственно-оперативная группа, бригады "Скорой помощи". Сотрудники полиции проверяют показания Романа Кришталя.

Напомним, что в течение этого года были сожжены несколько автомобилей принадлежащих Роману Кришталю, его родным и его сотрудникам. Юрист утверждает, что машины сожгли некие вымогатели.


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#стрельба #покушение
3

Комментарии (12)

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пуля

1 минуту назад
Глаза разуйте, совсем ослеп? Пм годов 90, с признаками травления кислотой номеров.
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дуня

1 минуту назад
средь белого дня с ума сойти
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Дастер

2 минуты назад
Ушатал моторвань
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Ольга

2 минуты назад
Липецк превращается в сериал с «НТВ» пхахах
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Глаза разуйте

4 минуты назад
Вы что не видите, что пистолет пневматический?????!!!
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^_^

5 минут назад
да не, это он опять всё выдумал))) опять авто подстава для получения страховки))))))))
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Фокс

7 минут назад
Тоже мне душегубы, даже ПМ с предохранителя не сняли
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111

11 минут назад
Не юрист, а жулик и мошенник.
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Монархист

12 минут назад
кто то явно сэкономил на киллерах наняв двух лошков.
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ух ты

16 минут назад
Круто.
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