Общество

24 минуты назад

Вкусный фестиваль перенесут на лето

4 518
#фестиваль
Вкусный фестиваль перенесут на лето

В этом году погода смешала карты организаторам.

В 2020 году гастрономический фестиваль «Вкусный город» проведут в августе. Об этом в своем Instagram сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина. Решение о переносе вкусного праздника было принято из-за погоды, которая в эти выходные подвела организаторов.

По данным администрации города шесть площадок фестиваля посетили более 22,5 тысяч гостей. Особой популярностью у липчан пользовались фестиваль уличной еды на Городище и сладкий праздник в ТРЦ «Ривьера». Их посетили примерно по 5 000 человек.
4 518
#фестиваль

Комментарии (4)

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стыд и позор

4 минуты назад
других проблем нет?
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гость

12 минут назад
а что в 2020 году будут ЖРАТЬ на скорость ? МАЛЬКО уже составил ИЗЫСКАННОЕ МЕНЮ ?
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пахом

15 минут назад
Завркина все сожрала
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Полный

17 минут назад
Отстой
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