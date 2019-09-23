Вкусный фестиваль перенесут на лето

В этом году погода смешала карты организаторам.

В 2020 году гастрономический фестиваль «Вкусный город» проведут в августе. Об этом в своем Instagram сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина. Решение о переносе вкусного праздника было принято из-за погоды, которая в эти выходные подвела организаторов.



По данным администрации города шесть площадок фестиваля посетили более 22,5 тысяч гостей. Особой популярностью у липчан пользовались фестиваль уличной еды на Городище и сладкий праздник в ТРЦ «Ривьера». Их посетили примерно по 5 000 человек.