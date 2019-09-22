«Хочу хоть на старости лет расписаться с моей Валентиной Макаровной»

Пенсионер из Усманского района не может вступить в брак из-за развода, зарегистрированного в Грузии в 1974 году.

Эта история началась в начале семидесятых годов прошлого века. Молодой солдат советской армии Алексей Жеребняков проходил службу в Грузинской ССР. Там он познакомился с молодой девушкой.



- Сразу после дембеля мы поженились. Расписали нас в Тбилиси, - вспоминает Алексей Жеребняков. - Мои родственники еще в шестидесятых уехали на Кунашир. Мне выслали приглашение, и мы с супругой уехали туда же. Там же родилась наша дочка. На Кунашире я работал слесарем на рыбокомбинате: постоянная сырость, бетон холод… Но меня все за баранку тянуло. А там два грузовика на весь остров. Поэтому поехал искать другую работу. Жене сказал, что как только осяду, вышлю телеграмму. К тому времени она бы распродала, что могла, и потом переехала ко мне. Но она не приехала.



Тогда Алексей Жеребняков начал искать лучшей жизни по всему СССР. Вернулся к родителям в Ставрополь. Немного «пошоферил». Но 94 рубля зарплаты против 300 рублей на Кунашире казались уже не лучшим заработком. Тогда он решил ехать к сестре на Сахалин. Но не доехал. Судьба задержала его во Владивостоке. Там он начал работать на рыбокомбинате, докером, отучившись на водителя погрузчика.



- Для рабочих порта квартир не было даже в бараках, поэтому пришлось уволиться, - продолжил свой рассказ наш собеседник. - Устроился в ЖЭК “Приморпрома”. Сначала на “ГАЗ-51” ездил, потом пересел на мусоровоз. Десять лет отработал на нем. Позже стал водителем начальника. Заработал «однушку». Начал встречаться с женщиной с которой в 1996 году решили уехать в Киргизию к ее родителям. Но они нас не приняли - я был старше на десять лет. Кое-как прожили, но в итоге разошлись. Ее уже в живых нет. С наркоманами связалась. Деньги от продажи квартиры она присвоила, но все равно как-то жил. А потом познакомился с моей Валентиной Макаровной. Она отработала акушеркой в Киргизии 41 год.



Времена в Киргизии, равно как и на остальном постсоветском пространстве для русских складывались не лучшим образом. С откровенным национализмом пенсионерам не приходилось сталкиваться в свой адрес, но с каждым годом жить становилось все сложнее. Поэтому они решили вернуться на родину, в Россию. Выбрали для этого тихое местечко - домик на улице Дзержинского в селе Никольское Усманского района. Здесь они и живут с 2011 года.



- Девять лет назад со мной связалась дочка и позвала в Грузию, - делится воспоминаниями Алексей Жеребняков. - Познакомились. Узнал, что она уже давно живет во Франции, а на родину иногда приезжает по делам. Посетил места молодости, отдохнул. И даже как-то не заводили разговор о том, что разошлись с ее матерью. Вернулся домой и подумал, что же мы с моей Валентиной Макаровной почти 20 лет живем вместе и не распишемся? И здесь все завертелось.



Думы о разводе с первой супругой Алексея Жеребнякова посещали еще в советское время. Но бумажная волокита оттолкнула его. Он знал, что супруга спустя время вернулась домой и также жила в неоформленном браке. И как-то, как сегодня говорят в народе «забил» на это дело. Но при первом посещении ЗАГС встал вопрос, что его не могут расписать с его спутницей жизни. Дочка в очередной приезд в Грузию помогла отцу с документами. Прислала свидетельство о разводе от 1974 году.



Оказывается, тогда ее мама через суд в одностороннем порядке развелась с ее отцом. Также прислала апостиль. Их перевели на русский и нотариально заверили. Но для нашего ЗАГСа этого было недостаточно.



Как сказано в официальном ответе управления ЗАГС и архивов Липецкой области, копия свидетельства о расторжении брака, выданная Сабурталинской службой агентства гражданского реестра Грузии Жеребняковой Вере (бывшая законная супруга героя нашей публикации - прим. GOROD48) не является основанием для государственной регистрации расторжения брака. Поэтому 30 ноября 2018 года был направлен международный запрос, но в течение полугода ответа на него так и не поступило. Поэтому его продублировали 28 мая текущего года для истребования свидетельства о расторжении брака.



- Вы же сами видите, какая сейчас политическая обстановка, - возмущается пенсионер. - Какой ответ они хотят получить от Грузии? Все это время меня гоняли из одного кабинета в другой. Из ЗАГС в паспортный стол, оттуда в ОВИР. Там разводят руками и не понимают, зачем я к ним пришел. Гоняют как пацана какого-то. Один раз вообще дали список документов, на основании чего в свое время жену развели со мной в одностороннем порядке и сказали ехать самому в Грузию. И это на пенсию в 12 тысяч рублей! А когда предложил забыть про все эти копии документов и развести меня также в одностороннем порядке по суду, надо мной посмеялись. Говорят, если бы супруга жила в Бочиновке (другое село в Усманском районе - прим. GOROD48), то сделали бы это легко. А здесь вопрос международный.



Алексей Жеребняков, прощаясь с нами на крыльце своего дома, сказал, что в октябре ему исполниться уже семьдесят лет. И все, чего бы он хотел, вступить на заре своей жизни в законный брак с той, с кем уже 20 лет живет душа в душу.



