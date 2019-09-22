Общество

19 минут назад

Липчане одни из лидеров самогоноварения

3 182
#самогон
Липчане одни из лидеров самогоноварения

Производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране. 

Чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска, сообщает "Российская газета".

Как говорится в исследовании Финансового университета при правительстве России, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране. "Это вполне объяснимо, - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на "черном" рынке. Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию".

По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. И еще одному проценту известны случаи торговли самодельным алкоголем.

"Исследование показало, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности. Помимо этого, имеются ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются. Поэтому можно говорить о стабильности стандартов качества. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан", - добавил Зубец.
3 182
#самогон

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

1 минуту назад
Вот это я понимаю достижение...
ответить

123

5 минут назад
Я так понял, что ещё нашли конкурентов К&Б, как в соседней статье бабки с овощами - это конкуренты других торговых сетей.
ответить

И.

5 минут назад
Умнейшие у нас ученые. Проанализировали самогонку и сделали вывод о перспективах роста экономики.
ответить

Еще в рубрике

У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 1,5 тонны овощей
#нелегальная торговля
17
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 1,5 тонны овощей

сегодня, 08:06

Общество
На Городище ели пиццу наперегонки
#вкусный город
100
На Городище ели пиццу наперегонки

вчера, 16:30

Общество
Евгения Уваркина: «В понедельник обсудим возможность начала отопительного сезона»
#отопление
235
Евгения Уваркина: «В понедельник обсудим возможность начала отопительного сезона»

вчера, 12:31

Общество
В Липецке проходит шоколадный праздник
#Вкусный город
12
В Липецке проходит шоколадный праздник

вчера, 12:20

Общество
Липчане настолько суровы, что едят сыр из мяса (ФОТО)
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности.
10
Липчане настолько суровы, что едят сыр из мяса (ФОТО)

вчера, 10:55

Общество
Некоторая рыба в Матырском водохранилище и реке Дон заражена гельминтами опасными для человека
#рыба #водохранилище
16
Некоторая рыба в Матырском водохранилище и реке Дон заражена гельминтами опасными для человека

вчера, 09:26

Общество