Общество

39 минут назад

В Липецке проходит шоколадный праздник

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#Вкусный город
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В Липецке проходит шоколадный праздник

На один день торговый центр превратился в рай для сладкоежки.

Гастрономический праздник «Я в шоколаде» начался в Липецке. Площадкой для его проведения стал торговый центр. Его центральный атриум сегодня можно назвать раем для сладкоежки. Гостям фестиваля предлагают попробовать сладости.

Праздник стал центром притяжения для семей с детьми. Специально для юных сладкоежек проводят мастер-классы, конкурсы рисунков на сладкую тему, с ними в формате викторины о шоколаде разыгрывают сертификаты от партнёров праздника. Интересен праздник и взрослым, для них проводят лекции по истории шоколада. К столам с пирожными и фруктами в шоколаде выстроились очереди. Все хотят за умеренную цену попробовать фестивальные сладости. Например, пирожное обойдётся в 50 рублей.

Тем временем рядом создают сладкое дерево: фигуру из пластика оклеивают карамельками в зелёных и коричневых обвёртках, под цвет листвы и ствола. Рядом с ярмаркой сладостей расположили стеллажи с красивыми тортами. Они установлены, конечно, для украшения, но дети, украдкой слюнявя пальчик, пробуют глазурь на вкус. Попробовать большую сладость можно будет ближе к 15 часам. На это время запланирована презентация торта дружбы.


Фестиваль «Вкусный город» сегодня объединил шесть площадок. В посёлке Тракторостроителей праздник посвятили картофелю, в посёлке Матырский - тыкве, в районе Сокола - пирогам. Также сегодня фестиваль проходит на Городище, его тема - уличная еда, и на Набережной, где устроили праздник в баварском стиле.


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#Вкусный город
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Комментарии (2)

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Хохлу

22 минуты назад
Ватники с жиру бесятся,, Да прям голодать. Они сало в шоколаде Петрика за оби щеки улетают
ответить

Ватники с жиру бесятся,

26 минут назад
А укропы голодают
ответить

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