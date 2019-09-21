В Липецке проходит шоколадный праздник

На один день торговый центр превратился в рай для сладкоежки.

Гастрономический праздник «Я в шоколаде» начался в Липецке. Площадкой для его проведения стал торговый центр. Его центральный атриум сегодня можно назвать раем для сладкоежки. Гостям фестиваля предлагают попробовать сладости.



Праздник стал центром притяжения для семей с детьми. Специально для юных сладкоежек проводят мастер-классы, конкурсы рисунков на сладкую тему, с ними в формате викторины о шоколаде разыгрывают сертификаты от партнёров праздника. Интересен праздник и взрослым, для них проводят лекции по истории шоколада. К столам с пирожными и фруктами в шоколаде выстроились очереди. Все хотят за умеренную цену попробовать фестивальные сладости. Например, пирожное обойдётся в 50 рублей.



Тем временем рядом создают сладкое дерево: фигуру из пластика оклеивают карамельками в зелёных и коричневых обвёртках, под цвет листвы и ствола. Рядом с ярмаркой сладостей расположили стеллажи с красивыми тортами. Они установлены, конечно, для украшения, но дети, украдкой слюнявя пальчик, пробуют глазурь на вкус. Попробовать большую сладость можно будет ближе к 15 часам. На это время запланирована презентация торта дружбы.





Фестиваль «Вкусный город» сегодня объединил шесть площадок. В посёлке Тракторостроителей праздник посвятили картофелю, в посёлке Матырский - тыкве, в районе Сокола - пирогам. Также сегодня фестиваль проходит на Городище, его тема - уличная еда, и на Набережной, где устроили праздник в баварском стиле.





