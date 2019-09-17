Происшествия

сегодня, 21:58

В Грязях горящую вдоль железнодорожных путей растительность тушили с помощью пожарного поезда

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#пожар
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В Грязях горящую вдоль железнодорожных путей растительность тушили с помощью пожарного поезда
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Вечером 17 сентября в Грязях на улице Станционной вдоль железнодорожных путей загорелась сухая растительность. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

- Пламя тушили бойцы 19-й пожарно-спасательной части и пожарный поезд РЖД, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - В 21:20 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. 

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#пожар
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