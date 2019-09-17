Солдат обнаруженный в бомбовой воронке захоронили в Задонском районе

В селе Ольшанец Задонского района прошла церемония захоронения четверых бойцов Красной Армии, найденных поисковыми отрядами "Неунываки" и "Заря"

Трое из красноармейцев, найденных в бомбовой воронке в урочище Петрово, к сожалению остались безымянными. По личным вещам удалось установить личность солдата, найденного в селе Сцепное - это гвардии красноармеец Романченко Роман Васильевич. Продолжается поиск его родственников.



Простится с воинами пришли жители села, учащиеся средней школы, местная администрация. Также присутствовали Глава Задонского района Алексей Щедров, военный комиссар Задонского района Константин Агеев и председатель регионального совета ООД «Поисковое движение России» в Липецкой области Елена Кольцова, сообщили в ЛООО "Экспедиционный клуб "Неунываки".

